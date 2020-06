CS 1945-003 emissione Praga: “Ramo di tiglio con fiori” – oggi 75° anniversario del valore di 30 h

Riprendiamo la pubblicazione del catalogo e dell’album “Cecoslovacchia 1945” scusandoci del ritardo, voluto, in quanto aspettavamo oggi 8 giugno 2020 che è il 75 anniversario della emissione del valore di 30 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca) della serie “Ramo di tiglio con fiori“

Le pagine del Catalogo e dell’Album CS 1945-003 riguardano due serie.

La prima che trattiamo oggi è appunto quella denominata: “Ramo di tiglio con fiori”

Caratteristiche:

Tutti i francobolli della serie hanno le stesse dimensioni (22 x 26 mm) e la stessa immagine che rappresenta un ramo di tiglio in fiore, che se vi ricordate si ritrova anche nella serie precedente il ramo di tiglio si nota in basso a destra:

Vediamo nel dettaglio gli 8 valori della serie (il valore di 60 h ha avuto due diverse emissioni) in ordine di valore facciale:

Valore di 10 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 10 agosto 1945 ;

; Francobollo emesso in 20.000.000 copie di colore nero;

copie di colore nero; Metodo di stampa: fotoincisione ;

; Dentellatura: comb 14.

Valore di 30 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 8 giugno 1945 ;

; Francobollo emesso in 55.000.000 copie di colore marrone ;

copie di colore ; Metodo di stampa: fotoincisione ;

; Dentellatura: comb 14.

Valore di 50 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 26 maggio 1945 ;

; Francobollo emesso in 55.550.000 copie di colore verde scuro ;

copie di colore ; Metodo di stampa: fotoincisione ;

; Dentellatura: comb 14.

Valore di 60 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca) – Tipo I°:

Data di emissione: 23 maggio 1945 ;

; Francobollo emesso in 85.100.000 copie di colore blu ;

copie di colore ; Metodo di stampa: fotoincisione;

Dentellatura: comb 14.

Valore di 60 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca) – Tipo II°:

Data di emissione: 19 giugno 1945 ;

; Francobollo emesso in 26.800.000 copie di colore azzurro ;

copie di colore ; Metodo di stampa: calcografia ;

; Dentellatura: 12½.

Valore di 80 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 8 ottobre 1945 ;

; Francobollo emesso in 11.800.000 copie di colore arancione-rosso ;

copie di colore ; Metodo di stampa: calcografia ;

; Dentellatura: 12½.

Valore di 120 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 26 maggio 1945 ;

; Francobollo emesso in 110.000.000 copie di colore rosa ;

copie di colore ; Metodo di stampa: calcografia;

Dentellatura: 12½.

Valore di 300 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 11 giugno 1945 ;

; Francobollo emesso in 21.400.000 copie di colore marrone-lilla;

copie di colore Metodo di stampa: calcografia ;

; Dentellatura: 12½.

Valore di 500 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca):

Data di emissione: 11 giugno 1945 ;

; Francobollo emesso in 20.450.000 copie di colore verde-grigio ;

copie di colore ; Metodo di stampa: calcografia ;

; Dentellatura: 12½.

Oggi non alleghiamo le pagine del Catalogo e dell’Album “Cecoslovacchia 1945” in quanto nella stessa pagina c’è anche un’altra serie che non poteva essere oggetto dello stesso articolo… Nel prossimo appuntamento capirete il perché…

Vogliamo aggiungere alcune note sul ramo di tiglio che è presente in più francobolli e pertanto merita un’attenzione particolare…

Per chi volesse sapere di più sul “tiglio“, oltre a quanto riportato in calce, può cliccare nell’immagine che segue:

Il tiglio è un albero da giardino a bassa manutenzione. Perfetto per i giardini grandi: il tiglio raggiunge i 25-30 metri di altezza. Il tiglio può essere coltivato per il suo aspetto ornamentale e per i suoi fiori dall’inebriante profumo, c’è da dire che alcune sue parti sono commestibili.

Tiglio, perché coltivarlo?

E’ un albero ornamentale

E’ un albero a bassa manutenzione

La bella chioma regala in estate una gradevole ombra

Il Tiglio è un’ottima pianta mellifera

I suoi fiori sprigionano un inebriante profumo

Fiori, foglie e germogli sono commestibili

I fiori possono essere essiccati per preparare benefiche tisane

Tiglio albero

Il Tiglio è una specie a foglia caduca, cioè che perde le foglie in autunno. In primavera si sviluppano teneri germogli con foglie di colore verde chiaro, a forma di cuore con margine seghettato. Le foglie hanno una lunghezza che varia dai 5 ai 15 cm a seconda della specie.

In Italia le specie di tiglio che crescono spontanee sono due: Tilia sylvenstris e Tilia platyphyllos. Per alcuni autori, queste due citate non sono specie a sé ma sottospecie della Tilia europea, pianta nota come tiglio europeo o tiglio comune.

Tiglio fioritura

Il periodo di fioritura coincide con i primi tepori estivi: tra giugno e luglio, il tiglio fiorisce. I fiori, riuniti in infiorescenze, hanno un intenso profumo e producono piccoli frutti sferici dal diametro di 4-5 mm e di colore verdastro. I frutti, più scuri a maturazione ultimata, sono pelosi e contengono un seme marrone.

Fiori di tiglio

I fiori di tiglio sono ermafroditi, presentano un calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali di colore giallognolo. Presentano un buon numero di stami fissati alla base a formare numerosi ciuffetti. I fiori presentano un unico pistillo. Le infiorescenze vanno a formare antenne protette da una brattea (una foglia ovale modificata) di colore verde chiaro. Questa brattea resta legata al frutto e funge da “ala” per agevolare il trasporto dei semi su lunghe distanze.

I fiori sono molto bottinati dalle api e dai bombi. Alcuni apicoltori, dal tiglio, riescono a produrre un miele monoflorale. Il miele di tiglio è popolare per il suo profumo, il suo sapore dolce dal retrogusto balsamico.

Foto e descrizione del tiglio la troverete a questo link: “ “:

