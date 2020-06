Governo-banche: probabile accordo sull’abolizione della tassa speciale

Sembra che finalmente sia stato raggiunto un accordo tra l’Associazione bancaria slovacca e il governo di Igor Matovič per porre fine alla lunga disputa sulla tassa speciale.

Il tema è tornato di grande attualità nei giorni scorsi, dopo il parere fortemente cririco espresso dal governatore della Banca Nazionale Slovacca, Peter Kažimír.

In seguito ad una riunione di esperti di NBS, è stata avanzata al governo la richiesta di annullare la tassa speciale sugli istituti di credito, data la grave congiuntura economica creata dalla pandemia, e di instaurare le condizioni per un più stretto rapporto di cooperazione con le banche.

I negoziati tra lo Stato e gli istituti di credito sono dunque proseguiti, come ha dichiarato il Sottosegretario di Stato del Ministero delle finanze, Ľuboš Jančík, alla ricerca di una “soluzione sistemica” per il sistema bancario, che costituisce oltre il 70% del settore finanziario del Paese e rappresenta un pilastro fondamentale per il finanziamento delle famiglie.

L’accordo, i cui dettagli saranno resi noti durante la settimana, consisterebbe nella totale abolizione della tassa speciale sulle banche a partire dal prossimo mese di luglio.

Il mancato prelievo comporterà per lo Stato un perdita di 300 milioni di euro all’anno, ma il memorandum concordato prevede precisi impegni per le banche nei prossimi anni nell’ambito di un piano di sostegno dell’economia slovacca.

La somma di un miliardo di euro finora incassata sarà destinata al nuovo Fondo nazionale di sviluppo (NRF), che servirà a finanziare progetti come la costruzione di ospedali e di appartamenti da destinare all’affitto.

Gli istituti di credito dovranno continuare ad investire i propri profitti (circa 500 milioni di euro all’anno) nei progetti del NRF o in titoli di Stato. Inoltre, dovranno impegnarsi a rafforzare il proprio capitale con una somma pari almeno allo 0,2% del valore delle passività delle singole imprese creditizie.

(Paola Ferraris)

Foto: pxfuel.com