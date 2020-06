Terminato a Bratislava “U vás doma” – Titusz Tóbisz a Rimavská Sobota, ha eseguito un brano della Tosca

Venerdì sera, 5 giugno 2020, si è concluso a Bratislava, e precisamente nel quartiere di Karlova Ves, il tour in quattro tappe di “U vás doma” ovvero “A casa tua“.

Presentatori d’eccezione, per quest’ultima tappa: Peter Šarkan Novák e Marianna Ďurianová (quest’ultima in passato già nota al gossip italo/slovacco…)

Ma incominciamo dall’inizio. Il tour ha toccato:

ŽIAR NAD HRONOM il 15 maggio 2020

gruppo: Vidiek

gruppo: Trombitáši z Púchovskej doliny

presentatori: Katka Brychtová e Juraj Šoko Tabaček

ospite: igienista Vladimír Krčméry

teatro: Roman Pomajbo

gruppo: Cimbal Brothers

recitazione: Jozef Vajda

I preparativi – qualche volta capita che piova

PREŠOV il 22 maggio 2020

presentatori: Stanka Kašperová e Milan Zimnýkoval

cantante: Katka Knechtová

teatro: Janka Kovalčíková a Anna Jakab-Rakovská

Lomnícke Čháve

ospite: portavoce di Kaufland

gruppo: Chiki Liki Tu-a

Un momento del concerto di Rimavská Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA il 29 maggio 2020

presentatori: Adela Vinczeová e Matej Sajfa Cifra

gruppo: Fragile

ospite: Segretario di Stato Martin Klus

gruppo: Družina

tenore: Titusz Tobiasz

cantante: Martin Geišberg

poesia: Lukáš Latinák

Il tenore Titusz Tóbisz esegue un pezzo della Tosca

BRATISLAVA – Karlova Ves il 05 giugno 2020

gruppo: Hex

rapper Kali

presentatori: Marianna Ďurianová a Peter Šarkan Novák

ospite: scienziato Róbert Mistrík

Teatro errante

recitazione: Juraj Kemka

Il gruppo degli Hex a Bratislava

Il format è nato da un’idea dell’eclettico produttore Dano Dangl (Daniel) titolare della casa di produzioni NOEMO. Realizzato in cooperazione con RTVS, ovvero la rete televisiva nazionale slovacca (assimilabile alla italiana Rai 1).

Il produttore del progetto è Dano Dangl che ha asserito:

“L’idea è nata dal fatto che gli artisti sono rimasti a casa e hanno perso il pubblico e, al contrario, la gente ha perso gli artisti. Le persone sono naturalmente a casa, quindi abbiamo escogitato una variante per cui gli artisti possono andare dal pubblico. Siamo consapevoli che la maggior parte degli spettatori si trova in complessi residenziali. Aprono le finestre, escono sui balconi e possono avere un concerto a tutti gli effetti, che viene anche trasmesso direttamente alle famiglie . La situazione è in continua evoluzione, dobbiamo attenerci rigorosamente alle misure. Gli artisti verranno gradualmente, non contatteranno lo staff, che dovrà fornire tutto tecnicamente. Allo stesso tempo, inviteremo le persone a guardare davvero il concerto dai balconi “, ha affermato Lukáš Zednikovič, direttore del progetto.“

Il programma magistralmente orchestrato e ben diretto ha onorato in qualche modo anche l’Italia nella tappa di Rimavská Sobota:

Il tenore Titusz Tóbisz, nativo di Rimavská Sobota, attualmente vive e lavora come solista d’opera al Teatro di Stato di Košice, ha eseguito un pezzo dell’opera Tosca, accompagnato da “Júlia Grejtáková“, sua ex insegnante e attuale suocera. Al quartiere ovest (Sídlisko Západ) è stata ascoltata un’aria dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, che guarda caso è stata composta dal compositore 120 anni or sono su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

Riportiamo un video che riporta un’altra esibizione di un brano della Tosca da parte di Titusz Tóbisz:

(Red)