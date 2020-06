“A” come Aironi: Airone cenerino – Volavka popolavá (Ardea cinerea) – Airone bianco maggiore – Volavka biela (Ardea alba) – foto del giorno

L’amore per la natura è per me una enorme fonte di energia e pace interiore. La mia giornata spesso inizia con la sveglia alle 5 del mattino in modo da poter avere un’ora per la mia passione… prima di arrivare al lavoro… strada facendo…

All’alba con le mie Nikon partiamo in punta di piedi, in silenzio, per non disturbare i suoni e le creature della natura e per godere della loro bellezza e per fermare in fotogrammi gli spettacoli e le emozioni che, spesso, poi, amo riguardare e ricordare, dove, quando e come quella mattina ho fatto quell’incontro. Mi fermo ovunque con la mie quattro frecce e con qualunque tempo atmosferico, perché se nel cuore avete la fiamma della passione anche la più fredda mattina di un inverno Slovacco non vi ferma e perché certi incontri vi lasciano un segno.

Spero che nel mio piccolo anche i miei fotogrammi possano lasciarvi dentro un segno, un messaggio…

Fermatevi ogni tanto sul ciglio della strada per ammirare un’alba, un tramonto o un animale selvaggio

…e il vostro giorno diventerà migliore!

Gabriele Bastini

Gabriele, mentre accumula ogni giorno sempre più visualizzazioni con i suoi colorati “Gruccioni”, comincia a insegnarci l’alfabeto della natura slovacca partendo dalla “A”, “A” come Aironi, e lascia i colori vistosi del gruccione per andare sul bianco e grigio, metaforicamente parlando, degli Aironi.

Gli aironi vivono sia in Italia che in Slovacchia, e possiamo dire nella gran parte d’Europa, come si può constatare da questa cartina tratta da Wikipedia che descrive la presenza dell’Airone cenerino:

Di Aironi ce ne sono di vario tipo e dimensione. Gabriele ci regala oggi alcune splendide foto di due di loro:

Airone cenerino (in slovacco: Volavka popolavá)

nome scientifico: Ardea cinerea

Riportiamo da “ ” una descrizione di questo elegante uccello, le foto ovviamente sono di Gabriele:

Ordine: Ciconiformes – Famiglia: Ardeidae

In Italia è possibile oramai vedere esemplari di Airone cenerino anche lungo le autostrade. Soprattutto al nord, lungo i fiumi della Pianura Padana, dove sono concentrate molte delle sue colonie, ma anche tra le risaie del Piemonte e della Lombardia. Abita il Veneto e alcuni specchi d’acqua del bellunese, soprattutto nel periodo primaverile. Molti individui sono avvistati in Toscana, lungo le sponde dell’Arno e del Serchio. Si possono osservare anche nell’alta valle del Velino e sulle rive del Tevere e dei suoi affluenti.

In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante. Fuori dai confini del nostro Paese, invece, l’Airone cenerino è distribuito tra Europa, Africa, Asia occidentale, orientale e Madagascar. È la specie di Airone che si spinge più a nord, tanto che in estate è possibile incontrarlo anche oltre il Circolo Polare Artico.

In generale predilige le pianure, ma può vivere benissimo anche a 2000 metri sul livello del mare. Ama le zone umide d’acqua dolce, le cave d’argilla, le aree lagunari e le valli da pesca, nella maggior parte dei casi con ricca vegetazione ripariale, costituita da boschi di pioppo e salice. Si distingue dagli altri aironi per le sue grandi dimensioni: da adulto può raggiungere infatti i 90-98 centimetri e il suo peso può variare da 1 a poco più di 2 kg. Anche l’apertura alare è molto ampia (fino a 170 cm).

Gli adulti presentano piume nere sul collo e un ciuffo scuro sulla nuca molto pronunciato; negli esemplari più giovani prevale un piumaggio più grigiastro. Zampe e becco sono gialli. Quando l’Airone cenerino spicca il volo il suo collo si ripiega, assumendo una tipica forma a “esse”.

Non essendo migratore a lungo raggio, inizia la costruzione del nido già nel mese di febbraio, nido che in media accoglie 4-5 uova. Bisogna aspettare marzo per assistere alla deposizione delle uova e allo “svezzamento” dei pulcini. Una volta venuti alla luce, i pulcini dell’Airone cenerino sono nutriti dalla madre per 50 giorni, ma solo il 60% raggiungerà l’età adulta. L’alimentazione della specie include pesci, rane, girini, bisce d’acqua, invertebrati e piccoli mammiferi, che l’Airone cenerino trafigge facilmente grazie al robusto becco.

Abbiamo aggiunto questa foto per capire la passione di uno scatto… che qualche volta ti porta sulla giusta strada…

Airone bianco maggiore (in slovacco: Volavka biela)

nome scientifico: Ardea alba

Anche per questo riportiamo da “ ” una descrizione di questo elegante uccello, le foto ovviamente sono di Gabriele:

Ordine: Ciconiiformes – Famiglia: Ardeidae

Maestoso ed elegante nel volo, dal candido piumaggio che in periodo riproduttivo si arricchisce di nuove penne sul dorso e sul petto. È l’Airone bianco maggiore, il più grande della sua famiglia a nidificare nel vecchio continente. Dalle dimensioni comprese tra 85 cm e poco più di 1 m, l’apertura alare di questa specie può anche raggiungere i 170 cm, per quasi 1.700 grammi di peso.In Italia, la sua presenza è localizzata nel Delta del Po, con una consistenza in continuo aumento e un areale in progressiva espansione. In realtà, le terre del Delta vedono la presenza di questo uccello solo da tempi relativamente recenti. Il primo nido è stato infatti individuato nel 1990, e risale agli ultimi 10 anni del secolo scorso la progressiva stabilizzazione della specie che ha raggiunto alcune decine di coppie, considerando la popolazione europea complessiva che non supera, neanche secondo le stime più favorevoli, le 4mila coppie. Come altri aironi, anche questa specie predilige le zone umide, con una spiccata preferenza per gli acquitrini più estesi, dove l’Airone bianco maggiore costruisce il nido al riparo dei fitti canneti, per lo più inaccessibili. I nidi sono di solito posti a diretto contatto con l’acqua, o comunque entro i 4-5 metri d’altezza. Pur essendo la sua popolazione ancora ristretta e localizzata, l’Airone bianco maggiore non rinuncia alle proprie abitudini sociali, con i nidi piuttosto fitti e la densità che all’interno delle colonie raggiunge valori anche piuttosto elevati.In grado di compiere erratismi anche di 15 km per procacciarsi il cibo, la specie presenta una dieta piuttosto varia, che va dai pesci agli anfibi, dai rettili ai piccoli mammiferi, senza dimenticare gli uccelli di dimensioni più modeste. Di più lunga data è la presenza di questo uccello, come nidificante, in vaste aree dell’Europa continentale e nella porzione del continente asiatico a clima più temperato. Altre sottospecie abitano poi le restanti parti dell’Asia, l’Oceania, l’Africa e le Americhe. Pubblichiamo per finire anche questa di foto, ovviamente stesso autore, perché i nostri lettori, senza alzarsi alle 5:00 la potranno vedere lo stesso… ma crediamo che scattarla ne sia veramente valsa la pena.Forza Gabriele, aspettiamo impazienti e curiosi la “B”…

(Selena Colusso Vio)

NB: tutte le foto pubblicate sono di Gabriele Bastini, e sono state scattate in Slovacchia