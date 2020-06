Frontiere della Slovacchia aperte da oggi con Austria, Ungheria e Repubblica Ceca

Da questa mattina (venerdì), la con Austria e Ungheria, dopo averlo fatto con la Repubblica Ceca due giorni fa. Questo significa che tutte le persone con residenza permanente o temporanea in Austria, Ungheria o Repubblica Ceca possono entrare in Slovacchia senza l’obbligo di entrare in quarantena o di presentare un test negativo al Covid-19. Chi non ha un permesso di soggiorno ufficiale deve dimostrare di abitare in quei paesi con almeno due documenti tra tessera sanitaria, contratto di locazione, contratto di lavoro, lettera attestante la proprietà di immobili destinati all’alloggio, licenza commerciale, conferma di possedere un conto bancario, contratto assicurativo.

HRANICE s RAKÚSKOM OTVORENÉ 🇸🇰🇦🇹#OdvážneÚprimnePreĽudí Uverejnil používateľ

L’eccezione vale per coloro con le caratteristiche di cui sopra che entrano nel paese esclusivamente attraverso i valichi di frontiera con Cechia, Ungheria e Austria.

Harmonogram otvárania hraníc!🇸🇰🇭🇺Brífing premiéra Igora Matoviča a podpredsedu vlády Maďarska Zsolta Semjéna Uverejnil používateľ Piatok 5. júna 2020

La decisione è stata presa sulla base della favorevole situazione epidemiologica nei quattro paesi interessati. Il suo annuncio è stato fatto questa mattina alla frontiera slovacco-ungherese Medveďov-Vámosszabadi dal primo ministro slovacco Igor Matovič insieme al vice primo ministro ungherese Zsolt Semjén.

Matovič si è poi portato al valico Petržalka-Berg con l’Austria per un briefing con i giornalisti insieme al ministro degli Interni slovacco Roman Mikulec. Questi ha dichiarato che l’apertura dei confini non significa che la pandemia si è conclusa, ma solo che ora una maggior quota di responsabilità sarà nelle mani dei cittadini che attraverseranno il confine.

Harmonogram otvárania hraníc! 🇸🇰🇦🇹Brífing premiéra Igora Matoviča a ministra vnútra Romana Mikulca na hraničnom priechode Bratislava – Berg 🇸🇰🇦🇹 Uverejnil používateľ Piatok 5. júna 2020

Foto FB/igor.matovic.7