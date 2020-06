Crollo record dei ricavi in aprile nel commercio al dettaglio: -14,3%

I ricavi nel dettaglio hanno registrato un calo record del 14,3% su base annua nel mese di aprile di qeust’anno. Secondo i dall’Ufficio statistico slovacco, i ricavi nel commercio interno sono stati fortemente influenzati dalle misure relative al coronavirus, e la chiusura di strutture turistiche, ristoranti e punti vendita di beni diversi dal cibo è stato un fattore significativo nel calo dei ricavi in tutte le principali attività relative al commercio. La situazione mostra alcune diversità da settore a settore, e alcuni gruppi di rivenditori hanno registrato una riduzione ben più ampia delle vendite (ad esempio il -30,7% su base annua dei rivenditori di “altri beni” in punti vendita specializzati, mentre per altri si sono registrati anche dei significativi aumenti.

(Red)

Illustr. CC0