In ottobre la Fiera della cooperazione industriale di SARIO

A causa della pandemia di Covid diversi eventi classici sono stati spostati o annullati. La tradizionale “Fiera della cooperazione industriale” organizzata dall’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del commercio SARIO si terrà questo autunno invece della primavera. L’evento di cooperazione internazionale più importante in Slovacchia mette in comunicazione aziende slovacche e straniere ormai da 14 anni, aiutandole ad espandere e sviluppare il potenziale produttivo e commerciale.

L’evento B2B denominato “” si svolgerà il 21 ottobre 2020 nella capitale slovacca. Ci si può registrare fino al 4 ottobre, ma “chi prima arriva meglio alloggia”: chi si registra per tempo ha la possibilità di scegliere i partner con i quali avere degli incontri a tu per tu per meglio focalizzare il proprio business. Agli altri rimangono le briciole. Inoltre, chi si registra entro il 31 agosto gode di uno sconto sulle tariffe. Costi a partire da 110 euro.

Già all’atto della registrazione si possono impostare le proprie preferenze per gli incontri aziendali B2B, e dunque migliorare la visibilità della propria azienda e prodotti e allargare la platea di potenziali clienti, oltre che ottenere collaborazioni preziose per sviluppare la propria attività.

L’evento propone inoltre discussioni di gruppo, tavole rotonde e conferenze su argomenti di attualità e toccare con mano progetti innovativi slovacchi, prototipi e iniziative di ricerca.

Tutte le informazioni utili sull’evento sono . dell’edizione 2019.

(Red)