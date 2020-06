In questo momento che pian pianino si stanno riaprendo frontiere e orizzonti, abbiamo ritenuto dare spazio alle Regioni d’Italia, se non tutte almeno quelle dove abbiamo dei collaboratori che vogliono parlarcene.

La pandemia finirà e i flussi turistici, anche se con qualche accorgimento, anche se con qualche disposizione da rispettare, ricominceranno. Abbiamo ritenuto di parlare delle innumerevoli ricchezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche, culturali, archeologiche, eno-gastronomiche, folcloristiche che caratterizzano la nostra bellissima Italia che tutti noi che viviamo all’estero portiamo nel cuore. Incominciamo dall’Abruzzo non solo perché il nome comincia con la lettera “A”, ma soprattutto perché abbiamo un collaboratore, nato e vissuto in Abruzzo, che ora vive e opera in Slovacchia, ovvero Maurizio Fabrizio.

Italiabellissima, è di scena: l’Abruzzo

L’italia, un mosaico a forma di stivale, dove ogni regione, con i propri colori, la propria storia, la propria cultura e i propri profumi, rappresentano i vari tasselli che la compongono.

Proprio queste diversità di colori, rendono questo lembo di terra adagiato sul mare, una nazione speciale.

Un tassello di questo splendido mosaico è l’Abruzzo, una regione speciale caratterizzata da tre colori fondamentali, il bianco, il verde e il bleu, come rappresentato dallo stemma regionale.

Il bianco rappresenta le montagne presenti nella regione, il verde le colline e il blu il mare Adriatico che bagna la costa.

Il territorio regionale, trova le sue origini nel lontano 1233, quando Federico II° di Svevia costituì il Giustizierato d’Abruzzo, distretto amministrativo del Regno di Sicilia, ma della storia della regione ne parleremo nel prossimo appuntamento, infatti, divideremo gli appuntamenti con l’Abruzzo per tematiche, in modo che si possano avere le informazioni più dettagliate possibili di questo fantastico territorio che scende gradualmente dalle vette più alte degli appennini e si distende fino ai 131 km di costa bagnata dal mare Adriatico.

Una peculiarità è la presenza di numerose aree protette che ne fanno la regione verde d’ Europa, infatti, il 36,3% del territorio regionale è formato da 3 parchi nazionali (“Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise“, “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” e il “Parco Nazionale della Majella“), il “Parco Regionale Sirente–Velino” , oltre ad altre 38 aree protette tra oasi, riserve regionali e statali.

In queste aree protette dimorano il 75% delle specie animali presenti in Europa ed è patria di specie animali rare, come ad esempio l’aquila reale, il lupo abruzzese, il camoscio d’abruzzo e l’orso marsicano.

L’economia territoriale spazia dall’agricoltura all’industria legata all’auto, al tessile e al chimico e, il turismo, dove l’offerta è molteplice: infatti, oltre le strutture ricettive balneari presenti sulla costa, troviamo un turismo invernale molto sviluppato, con la presenza di 24 impianti di risalita che hanno fatto dell’Abruzzo una meta importante per chi ama sciare, inoltre, è emozionante scendere dalle vette degli appennini ammirando la bellezza del mare.

Foto tratta da – Passo Lanciano – Majella

Non è da meno la costa, “Punta Aderci“, votata come la terza spiaggia più bella d’Italia o, in alternativa i trabocchi, strutture in legno utilizzate in passato dai pescatori, oggi divenuti per lo più caratteristici ristoranti, dove assaporare la cucina marinara abruzzese.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

La “torre del Cerrano“, area marina protetta che si estende per 37 km a nord di “Pescara“, dove a poche decine di metri dalla costa sono presenti i resti sommersi di notevole interesse archeologico e naturalistico dell’antico porto di Atri.

Numerosi sono invece castelli, roccaforti, basiliche, cattedrali, collegiate, abbazie, conventi, monasteri, santuari ed eremi oltre a 34 siti archeologici.

L’Abruzzo, con i suoi 23 borghi più belli d’Italia, ne fanno la terza regione più rappresentata.

In ambito culturale le genti d’ Abruzzo hanno dato lustro all’Italia in ambito letterario e artistico, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia della nazione. Solo per ricordarne qualcuno:

Scrittori, saggisti e poeti:

GABRIELE D’ANNUNZIO – (Pescara 1863 – Gardone 1938), senza dubbio uno dei personaggi abruzzesi più rappresentativi e più noti. Poeta, romanziere, novelliere e autore teatrale, D’Annunzio fu personalità di primo piano nella storia nazionale e in quella della cultura europea. Della sua vasta produzione si ricordano: prosa – “Le novelle della Pescara”; poesia – “Alcyone”; romanzi – “Il fuoco” e “L’innocente”; tragedie – “La città morta”, “La fiaccola sotto il moggio”, “La figlia di Jorio”. La sua personalità fu caratterizzata da estetismo raffinato, amori tempestosi, ma anche impegno politico (organizzò la beffa di Buccari, il volo su Vienna e l’occupazione di Fiume).

IGNAZIO SILONE – (Pescina (AQ) 1900 – Ginevra 1978), considerato lo scrittore italiano più tradotto nel mondo, la sua prosa passò dai toni populistici all’esaltazione della libertà. Partecipò alla fondazione del Partito comunista.

ENNIO FLAIANO – (Pescara 1910 – Roma 1972) Scrittore, sceneggiatore e giornalista, Flaiano è stato un personaggio unico nel panorama cinematografico per la sua ironia pungente e per il suo saper sdrammatizzare le situazioni più scottanti. Fu sceneggiatore di film di Fellini e altri noti registi. Scrisse tra l’altro “Tempo di uccidere”.

JOHN FANTE – (1911- 1983) Scrittore e sceneggiatore americano di origine abruzzese. Ha tratteggiato con fresca ironia il mondo degli immigrati.

PUBLIO OVIDIO NASONE – (43 a.C. – 18 d.C.) Nato a Sulmona (AQ), è stato uno dei più grandi poeti latini. La sua poesia fu caratterizzata da finezza psicologica, gusto narrativo, versificazione scorrevole, aderenza ai modelli ellenistici.

Pittori e scultori:

MICHELE CASCELLA – di Ortona (CH). Le sue opere sono conservate in numerosi musei di tutto il mondo. Ha fatto parte di una famiglia di autentici artisti: Basilio, il padre, fu pittore, incisore e ceramista; i figli Tommaso, Michele e Gioacchino si affermarono come pittori, così come il fratello Tommaso; i nipoti Andrea e Pietro, figli di Tommaso, sono scultori di fama. A questa eccezionale famiglia di artisti, che tanto lustro hanno donato alla terra d’Abruzzo, la cittadinanza di Pescara ha dedicato un Museo (Museo Civico Basilio Cascella).

FRANCESCO PAOLO MICHETTI – (Tocco da Casauria (PE) 1851 – Francavilla al Mare (CH) 1929), pittore abruzzese di fama internazionale, animatore del celebre sodalizio artistico noto come “cenacolo michettiano”. Fu anche fotografo. La sua pittura fu influenzata dal Decadentismo.

Filosofi:

BENEDETTO CROCE – (Pescasseroli (AQ) 1866 – Napoli 1952) filosofo, storico, uomo politico, critico letterario, fu uno dei principali punti di riferimento culturali dell’Italia dal primo dopoguerra al secondo. Fu senatore (1910), Ministro della Pubblica Istruzione (1920-21), Ministro senza portafoglio nel 1943-44. Difese costantemente l’idea liberale.

Politici:

MAZZARINO – (Pescina (AQ) 1602 – Vincennes (Francia) 1662) abilissimo uomo politico, fu il successore del celebre Richelieu come primo ministro del re Luigi XIII. Eccezionale diplomatico, uomo di grande fascino e di carattere flessibile, il cardinale ebbe il merito di aver formato il futuro Re Sole, Luigi XIV.

Cercherò nei prossimi appuntamenti, di scendere maggiormente nel dettaglio, illustrando in modo meticoloso, ogni piccolo particolare di questa oasi verde bagnata dal mare Adriatico, toccando nello specifico storia, bellezze artistiche e culturali, turismo montano e marittimo, eno-gastronomia, cercando di non tralasciare alcun argomento che possa suscitare ogni forma di curiosità.

(Maurizio Fabrizio)

Foto pixabay, cc by sa