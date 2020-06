Riparte il campionato di calcio, le prime partite sabato 13 giugno

Il campionato di calcio della “Fortuna liga”, la Serie A slovacca, sabato 13 giugno in formato abbreviata di cinque turni di campionato e playoff. Lo ha decretato l’Autorità di salute pubblica dando l’ presentato dalla lega calcistica per operare in tempi di emergenza coronavirus. La stagione del campionato fu interrotta all’inizio di marzo dopo 22 partite. Anche la Serie B slovacca dovrebbe riprendere dopo il via libera del comitato esecutivo dell’Associazione calcistica slovacca.

A partire dal 10 giugno saranno permessi eventi di massa con non più di 500 partecipanti, una regola annunciata lunedì e che attiene anche agli eventi sportivi. Alcune squadre della Fortuna, tra cui Slovan Bratislava e Spartak Trnava, non sono soddisfatte da questo limite alla partecipazione del pubblico. Il limite dovrebbe tuttavia aumentare a 1.000 dal 1° luglio. L’associazione dei club della lega calcio ha comunicato l’intenzione di provare a far cambiare idea al governo e all’autorità sanitaria: limiti del genere per le partite di calcio sono assurdi, perché gli stadi sono aree all’aperto e in grado di garantire la sicurezza di ben più di 500 o 1.000 spettatori.

Intanto, nell’impossibilità di molte persone di andare allo stadio, sarà aumentato il numero di , che saranno 3 o 4 per ogni turno. L’emittente pubblica RTVS trasmetterà due partite dai primi tre round, e altri match andranno su Orange Sport e altri canali. A questa pagina delle prossime partite per la conclusione della Serie A 2019-2020.

(Red)

Foto wgbieber CC0