Tangenziale di Bratislava, concesso altro tempo al concessionario

Il concessionario della tangenziale di Bratislava D4-R7 ha ottenuto dall’Ufficio per le costruzioni speciali altri 90 giorni per presentare documentazione che attesti che la costruzione del terrapieno dell’autostrada nei pressi del distretto di Jarovce è in linea con l’interesse pubblico. Il ministro dei Trasporti Andrej Doležal lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa, affermando che la questione si trascina da gennaio e che secondo il suo punto di vista si tratta “praticamente di una costruzione illegale”, in quanto non conforme né a un permesso di costruzione, né a un progetto di costruzione e, almeno questa sezione, è stata realizzata con «materiale diverso da quello specificato nel permesso di costruzione».

A questo punto, ha osservato il ministro, il procedimento potrebbe avere due risultati: la concessione di un permesso di costruzione aggiuntivo o la rimozione del manufatto. Il fatto, ha spiegato un funzionario del ministero, è che se anche sia stato «utilizzato un materiale inadatto, la costruzione è stata fatta in modo tale da non impedirne il successivo utilizzo», e quindi non dovrà essere rimossa per intero. Ma in alcune delle sue sezioni i parametri superano i limiti stabiliti dagli standard e quindi, il costruttore «dovrà probabilmente rifare una parte dei lavori di sterro».

Non molto tempo fa, il nuovo ministro dei trasporti Andrej Doležal ha parlato del rischio di non arrivare a conclusione dell’autostrada D4, almeno nella sezione vicino a Jarovce, e che la data in cui si potrà finalmente aprirla sarà notevolmente ritardata. Mercoledì ha detto ai giornalisti di vedere la “luce alla fine del tunnel”, ovvero che finalmente al concessionario è richiesto di fornire una analisi che dimostri che la costruzione è tecnicamente in ordine. Il concessionario in realtà ha già adempiuto a questo, e attende che il ministero dei Trasporti dimostri come siano stati usati rifiuti pericolosi nella costruzione del terrapieno, e se sono dannosi per la salute e per l’ambiente. Allo stesso tempo il concessionario deve portare entro 90 giorni una analisi che dimstri il contrario, ovvero che la costruzione è conforme alle normative ambientali.

Nel frattempo, gli automobilisti potranno aspettarsi nei prossimi giorni a causa del cantiere. A causa dei lavori di costruzione della tangenziale verranno chiuse la strada I/2 tra Bratislava Petržalka e Rusovce, e la strada I/61 Bratislava – Ivanka pri Dunaji, per permettere la costruzione del ponte autostradale della futura autostrada D4 Jarovce – Rača. La chiusura completa avverrà per i prossimi quattro fine settimana, nelle date 5-8 giugno, 19-22 giugno, 26-29 giugno e 3-6 luglio 2020, sempre tra le 23:45 del venerdì e le 4:00 del lunedì. Nel caso in cui i lavori previsti siano completati in anticipo anche le strade saranno riaperte in anticipo.

