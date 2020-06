Battaglia navale a Mlynské nivy (3): navi in fuga

Torniamo come promesso sulla metaforica battaglia navale di Mlynské nivy. Ci piace immaginare che le navi più piccole, preferiscano allontanarsi dal campo di battaglia cercando rifugio in Ružinov…

Ieri 2 giugno, in Italia si celebrava la Festa della Repubblica, qui in Slovacchia normale giorno lavorativo e uscendo dal notaio per tornare in ufficio davanti al comune mortale si presenta imponente la nave ammiraglia, nel suo pieno splendore:

Un paio di chilometri dopo un’altra nave punta la propria prua verso l’inizio di Ružinov, come in cerca di rifugio dallo scontro “allegorico” fra i Titani di Mlynské nivy:

La “nave”, ovvero l’edificio, si trova sulla Prievozská, prima o in fronte al BBC 1 (“Bratislava Business Center 1 Plus“): sullo sfondo i grattacieli di Mlynské nivy, ovviamente.

Così appare da Google maps:

Se ci passi vicino non è facile notare la nave, almeno non come succede in Mlynské nivy, ma se ti ci avvicini:

Le pubblichiamo per completare il reportage sulla “battaglia navale”.

A presto con altre foto del giorno.

(Selena Colusso Vio)

Foto di L.C.