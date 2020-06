Un 2 giugno diverso. Senza parata e da guardare in TV

L’evento principale di questo 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, molto sottotono a causa della pandemia di coronavirus e senza la consueta parata sui Fori Imperiali, è stato la deposizione della corona di alloro al Milite Ignoto. Un atto semplice compiuto dal capo dello Stato Sergio Mattarella insieme – ma distanziato – alle maggiori autorità del paese. Il tutto è avvenuto alle 9 di questa mattina in un breve lasso di tempo, guardato in televisione da migliaia di italiani, con una cerimonia decisamente in tono minore e dai toni soffusi. Il consueto passaggio delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria ha come sempre riscaldato il cuore, ma quest’anno in modo ancora più sentito, a compimento di un “giro d’Italia” del Tricolore che le Frecce hanno disteso su in tutto lo Stivale nei giorni scorsi, come se portasse una sorta di “arcobaleno” nazionale e patriottico a segnare la fine di una tempesta terribile che ha sconvolto nel profondo l’intera nazione. E che lascerà segni per anni a venire.

Indossando l’ormai inseparabile mascherina, il presidente della Repubblica è arrivato all’Altare della Patria, ha ascoltato l’esecuzione dell’Inno d’Italia, e poi accompagnato dai presidenti delle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dal premier Giuseppe Conte e dalla presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia ha salito lo scalone ed ha deposto la corona di fiori al sacello del Milite ignoto. Impossibilitato a stringere mani vista l’emergenza non ancora del tutto conclusa, il presidente ha salutato con un gesto timido della mano diverse persone presenti alla cerimonia, cui mancava il solito contorno di pubblico, e si è avvicinato per un rapido saluto ai rappresentanti del mondo sanitario presenti, che in questa celebrazione così surreale ci ricordano quanta parte d’Italia ha messo il proprio impegno immane in questi mesi di sofferenza.

In mattinata Mattarella si è recato in visita a Codogno, la località da dove è partita l’epidemia di Covid in Italia, dove ha anche fatto una visita al locale cimitero, e questa sera prenderà parte a un concerto organizzato all’ospedale Spallanzani di Roma.

La Festa della Repubblica in televisione

Ieri 1 giugno il primo evento istituzionale è stato il Concerto per la Festa della Repubblica, andato in onda in diretta su Rai1 e Radio3 dai Giardini del Quirinale, con una platea ridotta all’osso. Sul podio il maestro Daniele Gatti, a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma in un programma per soli strumenti ad arco che ha alternato autori italiani e repertorio musicale europeo.

La oggi numerosi momenti alla Festa della Repubblica, a partire dai principali programmi della programmazione quotidiana. Tra gli altri appuntamenti, da segnalare alle 15.50 su Rai 1 lo Speciale Camera “2 Giugno”, a cura di Rai Parlamento, per raccontare come si vive la ricorrenza nazionale in un Paese ancora alle prese con l’emergenza coronavirus. Momento speciale anche alle 20.35 con il tenore Vittorio Grigolo che canterà l’Inno italiano in una emozionante esibizione dall’Arena di Verona subito dopo il Tg1. In prima serata, sempre su Rai1, poi, è il momento di Non mollare mai, la serata-evento condotta da Alex Zanardi per raccontare storie di sport e di Italia per raccogliere fondi per la CRI. Gli appuntamenti dedicati si chiuderanno a mezzanotte con una puntata speciale di Porta a Porta interamente dedicata alla Festa della Repubblica. Ampia pagina a tema anche su RaiPlay che dalle Teche Rai ripropone i tre documentari del ciclo “Nascita della Repubblica”, realizzati nel 1971 in occasione del 25 anniversario della Repubblica da tre grandi del cinema e della televisione, Sandro Bolchi, l’allora emergente Ermanno Olmi e Vittorio De Sica, qui in una delle sue rare regie televisive.

Un regalo per la Festa della Repubblica, e degli italiani, arriva da Sky Arte che alle 21.15 del 2 giugno trasmette il doc Dentro il Quirinale – Il Palazzo degli Italiani, un viaggio esclusivo all’interno della sede della Presidenza della Repubblica attraverso un racconto originale che ne rappresenta la vita quotidiana ai più sconosciuta. Il doc, prodotto da Sky Arte in collaborazione con Anele, ha la voce narrante di Francesco Pannofino e porta i telespettatori tra le bellezze del palazzo del Quirinale, ma anche nella sua vita quotidiana, grazie alle interviste di chi ci lavora, dai custodi ai capi del cerimoniale. Si tratta di un regalo, e quindo oltre che alle 21.15 su Sky Arte ai canali 120 e 400, il doc sarà anche disponibile gratuitamente dalle 8 del mattino – e per 48 ore – in streaming gratuito sul sito di e sul .

Le donne della Repubblica

Oggi una rosa rossa sarà deposta sulla tomba di 21 Madri Costituenti. Questa , l’associazione nazionale partigiani d’Italia, in ricordo di donne illustri, che hanno scritto la Storia del nostro Paese. A Roma le rose saranno deposte dove riposano Nilde Iotti, prima donna a ricoprire per tre legislature tra il 1979 e il 1992, una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati; Nadia Gallico Spano, membro dell’assemblea costituente italiana e deputato del Partito comunista italiano; Adele Bei, membro dell’assemblea costituente italiana e deputato del Partito comunista italiano e Maria De Unterrichter Jervolino, insegnante e politica italiana della Democrazia Cristiana. Un momento trasversale che va dal Cimitero Flaminio di Prima Porta, al Parco Cingolani via Duca D’Aosta a Palestrina, passando per il Cimitero del Verano. Attraverso i social media, l’Anpi pubblicherà inoltre un articolo della Costituzione italiana al giorno.

Intanto l’opposizione protesta

Oggi è una manifazione del centrodestra unito contro il governo di Giuseppe Conte, nonostante il divieto di assembramento. La protesta è organizzata da Lega e Fratelli d’Italia, con l’adesione di Forza Italia. Attesi in piazza tra gli altri Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sono previste mobilitazioni anche nel resto d’Italia, con flash mob silenziosi, come quello programmato in piazza del Duomo a Milano, al quale ha aderito anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

(Red)

Foto quirinale.it