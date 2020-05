Il gruccione comune (slovacco) di Gabriele Bastini – parte II

Il 28 maggio abbiamo pubblicato le prime sette foto dei gruccioni comuni di Gabriele Bastini, per concludere il mese vogliamo pubblicare il resto.

La scelta per i nostri lettori sarà ancora più difficile, ma in ogni caso sarà Gabriele Bastini a vincere i complimenti di tutti.

Gruccioni 8 – Gabriele Bastini

Gruccioni 9 – Gabriele Bastini

Gruccioni 10 – Gabriele Bastini

Gruccioni 11 – Gabriele Bastini

Gruccioni 12 – Gabriele Bastini

Gruccioni 13 – Gabriele Bastini

Gruccioni 14 – Gabriele Bastini

Gruccioni 15 – Gabriele Bastini

Come dicevamo nel precedente articolo noi siamo in difficoltà a sceglierne una e pertanto abbiamo messo in primo piano il fotografo: onore al merito

Selena Colusso Vio