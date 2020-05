Oggi giornata mondiale della Sclerosi Multipla: le due associazioni (italiana e slovacca)

La Giornata mondiale della sclerosi multipla, indetta dalla Federazione Internazionale della sclerosi multipla (Multiple Sclerosis International Federation), si celebrerà oggi in settanta Paesi di tutto il mondo.

Tratto dal sito del Ministero della Salute italiano: “Nel mondo sono circa 2,2 milioni le persone affette da sclerosi multipla: 750.000 in Europa e oltre 122.000 in Italia”.

Per leggere per intero le informazioni clicca sulla foto che segue:



Abbiamo cominciato a parlarne il 27 maggio, in occasione del 40° compleanno del poeta Salvatore Angius, di uno dei testimonial fra i più attivi, che da anni opera per la sensibilizzazione in merito dell’opinione pubblica. Abbiamo già avuto modo di dire come Salvatore, essendo affetto da “sclerosi multipla” dal 2014, sia diventato un attivista instancabile che opera per valorizzare la disabilità e lotta contro la discriminazione…

e lo fa nei modi più disparati: sia con le sue poesie e pubblicazioni, che con le sue originali e intelligenti iniziative ed eventi.

L’ , ONLUS che oltre che alla Giornata Mondiale che ci celebra quasi ovunque nel mondo, organizza sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, la “Settimana Nazionale della SM” per fare informazione sulla sclerosi multipla. L’AISM ha fatto sapere che sarà una settimana ricca di appuntamenti per parlare e far conoscere la malattia. Buongiorno Slovacchia ha pensato di dare il suo piccolo contributo a divulgarne l’opera.

Abbiamo già pubblicato l’articolo: “Disse il lupo alla Luna: Vita di Salvatore Angius in occasione della Giornata Mondiale della SM e del suo compleanno” in data 27 maggio;

oggi parleremo in breve delle due associazioni nazionali che lottano da molteplici anni contro questa patologia;

domani sull’angolo della poesia pubblicheremo un’altra poesia di Salvatore Angius (che parla del giorno in cui ha dovuto dire alla propria madre, malata terminale di cancro, ciò che aveva scoperto, ovvero di essere affetto da sclerosi multipla…);

e non ci fermeremo qui! …

Oggi vorremmo indicare ai nostri lettori le due associazioni che operano nei rispettivi paesi, Italia e Slovacchia.

In Italia, l’abbiamo già menzionata, ma lo ripetiamo, opera da oltre 50 anni la

ha proprie sedi in quasi ogni provincia d’Italia; chi volesse contattare una delle loro sedi periferiche le trova sul sito al link “ “.

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è un’associazione attiva, si occupa di ricerca e di assistenza diretta con strutture proprie AISM e Centri Clinici di diagnosi e cura per la sclerosi multipla.

Ovviamente come tutte le associazioni di questo tipo necessità di collaboratori, di volontari e di fondi… ognuno nel suo piccolo può dare il proprio contributo, in qualsiasi modo rappresentato.

In Slovacchia invece opera, anche da diversi anni, la

(SZSM)

denominazione originale:

“ ” (SZSM)

Nell’autunno 1987, l’Ing. Anita Baranovičova di Bratislava lanciava un appello, sul Večerník di Bratislava, al fine di trovare altri interessati a riunirsi in un’associazione per combattere la malattia in Slovacchia analogamente di quanto già avveniva in Bohemia…

Il primo congresso della neocostituita Slovacchia avvenne il 26 giugno 1992…

La quota associativa è di 4 € anno. Potete trovare informazioni più dettagliate sulle quote associative nel sito.

Non vogliamo appesantire di più l’articolo e vi diamo appuntamento nei prossimi giorni, per ulteriori approfondimenti.

(Selena Colusso Vio)