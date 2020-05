Entro 31 maggio 2020 vanno richieste le provvidenze per chiusure attività commerciali per COVID-19

Nel numero del 29 aprile 2020 di Buongiorno Slovacchia avevamo pubblicato, sempre in questa rubrica, i provvedimenti che il governo slovacco aveva approvato a favore di datori di lavoro e lavoratori autonomi (SZČO) per:

CHIUSURA OBBLIGATORIA DI BAR, RISTORANTI, NEGOZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE A SEGUITO COVID-19;

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE NON HANNO DOVUTO CHIUDERE PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI DELLO STATO MA CHE HANNO AVUTO DANNI DALLA PANDEMIA.

ATTENZIONE quindi alla SCADENZA di domenica 31 maggio 2020

Per il mese di aprile, entro tale data vanno richiesti i provvedimenti al Ministero del lavoro, affari sociali e famiglia, esclusivamente in uno dei seguenti modi:

2 – Tramite mail all’Ufficio del lavoro competente per provincia; ad esempio

per Bratislava: pomahameludom.ba@upsvr.gov.sk

per Nitra: pomahameludom.nr@upsvr.gov.sk

per Trnava: pomahameludom.tt@upsvr.gov.sk

per trovare l’indirizzo e-mail degli altri uffici ricercare il comune di residenza nel riquadro intitolato “ Výhradne elektronické zasielanie ” nel sito .

3 – Per posta, ma solo in casi eccezionali, che non è il caso di riportare…

Consigliamo di rispettare la scadenza del 31 maggio, perché non abbiamo trovato precisazioni su una proroga al giorno dopo visto che il termine cade di domenica. Trattandosi di adempimento online, riteniamo quindi che vada osservato dagli eventuali interessati senza eccezioni.

(Tomáš Mesároš)