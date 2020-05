Domenica da Bratislava concerto live di musica sacra dell’ensemble Solamente Naturali

Questa domenica 31 maggio, dalle ore 18:00, in diretta dalla Chiesa dei Francescani di Bratislava (Františkánsky kostol) sarà trasmesso il concerto di musica sacra dell’ensemble slovacco „Solamente Naturali“ insieme al coro „Schola Minor“ ed al basbaritono slovacco Tomáš Šelc. I musicisti si esibiranno dalla Cappella di San Giovanni Evangelista (kaplnka svätého Jána Evanjelistu) della Chiesa dell’Annunciazione, meglio conosciuta come Chiesa dei Francescani a causa del monastero compreso nell’antico complesso chiesastico, che è storicamente il più antico edificio sacro ancora conservato nella capitale della Slovacchia.

I Francescani, del resto, danno il nome anche alla piazza (Františkánske námestie) della Città Vecchia sulla quale insiste il complesso religioso. La chiesa ha una caratteristica guglia gotica che è un segno distintivo e ben riconoscibile della silouhette della capitale.



Sarà possibile seguire il concerto sulla pagina Facebook dell’

___



SOLAMENTE NATURALI

Ensemble per la musica antica, fondato e diretto dal violinista di spicco Miloš Valent, è nato nel 1993 come una combinazione flessibile di artisti di varie competenze musicali che volevano dedicarsi alla presentazione della musica del 17esimo e 18esimo secolo. Solamente naturali passa da essere un trio a essere un settetto, in un altro momento si compone invece come un ensemble di tipo barocco, presentando oratori barocchi insieme ad un’orchestra e un coro. I membri dell’ensemble hanno la qualità dei solisti, gli piace scroprire dei territori sconosciuti e farsi emergere nei proggetti impegnativi. La specificità dell’ensemble deriva da un approccio unico all’interpretazione della musica del 17esimo e 18esimo secolo. Oggigiorno, dopo il boom mondiale di Early Music, non basta più semplicemente riproporre la musica antica e il suo spirito. L’uso di strumenti d’epoca e la ricerca d’ispirazione nei documenti storici è essenziale. Il motto principale dell’ensemble è l’entusiasmo, la creatività e l’approccio professionale dei suoi membri, accompagnati da spontaneità e naturalezza – come rivela il nome stesso dell’ensemble. Il ricco repertorio, oltre ai capolavori di Vivaldi, Händel, Bach, Purcell, Scarlatti, Lully, o Rameau, contiene anche i brani sconosciuti e unici di provenienza slovacca. Solamente naturali è un ensemble conosciuto anche all’estero. Si esibisce regolarmente ai festival della musica antica in Repubblica Ceca, Finlandia, Norvegia, Svizzera, e negli Stati Uniti. È possibile sentire le interpretazioni musicali dell’ensemble non solo in vari CD prodotti per diverse case discografiche, ma anche nei programmi radio speciali della Radio austriaca dedicati alla musica barocca.

Cari amici, abbiamo il piacere di invitarVi al video concerto di musica sacra dell'ensemble slovacco Solamente Naturali… Uverejnil používateľ

MILOŠ VALENT

Si è diplomato al Conservatorio a Žilina, in Slovacchia, dove ha studiato il violino dal prof. Bohumil Urban. Ha continuato gli studi all’Accademia delle Arti dello Spettacolo a Bratislava nella classe di Bohdan Warchal. Il suo interesse per la musica antica lo ha portato prima nell’ensemble Musica aeterna (1982-1998). Ha ampliato le sue conoscenze in questo ambito anche da membro degli gruppi stranieri di musica antica. Dal 1993 collabora regolarmente con l’ensemble Tragicomedia e dal 1997 è il maestro concertistico dell’orchestra Teatro Lírico. Ha fatto parte di tanti ensemble stranieri, e ha svolto il ruolo del maestro concertistico di un ensemble di Brema di nome „Fiori Musicali“. Si è esibito in Tirami Su a Londra, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, negli ensemble di Praga Musica Florea e Ritornello. Da solista ha prodotto diversi CD per EMC, Virgin Classics, Teldec e ORF. Ha insegnato al Musik Högskolan a Malmö, Conservatoire de Musique a Ginevra, Hochschule für Kunst a Brema, Kunstuniversität a Graz e presso la Scuola Týnska a Praga.

SCHOLA MINOR

È un ensemble vocale specializzato nell’interpretazione del canto gregoriano e della polifonia medievale. Si dedicaall’interpretazione del repertorio classico del canto gregoriano del primo Millennio, secondo i principi della semiologia gregoriana, nonché del canto corale dei periodi successivi e del canto corale della tradizione francescana. SCHOLA MINOR si presenta anche con canti dai manoscritti medievali della Slovacchia e dell’Ungheria storica, di cui la Slovacchia faceva parte. SCHOLA MINOR è stata fondata presso la Chiesa francescana dell’Annunciazione a Bratislava nel 2013. È composta da artisti: Hilda Gulyás (solo), Tomᚊelc (solo), Mária Páleníková, JúliaUrdová e SylviaUrdová (direttore artistico che il canto gregoriano l´ha studiato dal prof. CorneliusPouderoijen OSB a Vienna,Universitä tfürMusik und darstellendeKunst). SCHOLA MINOR si è esibita in numerosi concerti e festival in Slovacchia, nell´Ungheria, nell´Italia e in Belgio.

Srdečne vás 31.5. o 18.00 h. pozývame na SVÄTODUŠNÝ ONLINE KONCERT, ktorý budeme streamovať na našej stránke. Účinkovať… Uverejnil používateľ

Tomáš Šelc si è laureato all’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava nella classe del prof. Peter Mikuláš e ha terminato gli studi di canto lirico e direzione di coro al Conservatorio di Bratislava (Alžbeta Michálková, Dušan Bill). Nel 2013, ha ricevuto il premio Personalità di Studente della Slovacchia per il 2013/2014 nella categoria Musica e arte. Nonostante la sua giovane età, è un interprete versatile che si dedica alla musica sacra, alle canzoni, all’opera e al genere di operetta. Dal 2006 partecipa regolarmente a concorsi di canto internazionali nazionali e stranieri (Vráble, Trnava, Karlovy Vary, Kroměříž, Olomouc, Eger, Praga, Monaco, Berlino), dove vince otto i primi, un secondo, un terzo posto e vince diversi premi straordinari della giuria. Si è esibito in prestigiosi palcoscenici e festival internazionali (Festival musicale di Bratislava, Festival dell’Europa centrale dell´arte concertistica, Musica Nobilis, Festival pasquale di musica sacra, Primavera di Praga, Johannesburg International Mozart Festival, Festival pasquale di Ludwig van Beethoven, Wratislavia Cantans, Festival de Santander, Schleswig- Holstein Musik Festival e altri). Ha completato corsi di perfezionamento incentrati sull’interpretazione della musica barocca sotto la direzione di Peter Schreier a Lubecca, in Germania. Ha collaborato alle prime mondiali di opere di Jorge Boss e di Vladimír Godár. Ha inciso per Hänssler Classic (Gabriel Fauré: Requiem/dir. Rolf Beck), Pavian Records (Vladimír Godár: Querela pacis/dir. Andrew Parrott), Accent (Jan Dismas Zelenka: Italian Arias/dir. Petr Wagner), Phaedra (Ján Levoslav Bella/dir. David Porcelijn), Hevhetia (Mozart Lotz trio and friends/dir. Róbert Šebesta), Serafín (Paratum Cor e Deus meus et omnia/dir. Sylvia Urdová), Music Center (Ján Levoslav Bella/dir. Andrew Parrott). Nel 2012, ha pubblicato il suo primo CD con brani di Alexander Albrecht – “Biographie” per Pavian Records. Nel 2013, la casa editrice Music Forum ha pubblicato il suo secondo CD con opere spirituali slovacche intitolato “Ave Maria et alia opera musica sacra”. Questo CD è stato nominato per l’Album dell’anno nel 2013 nella categoria Musica classica al concorso Radio Head Awards. Tomáš Šelc è membro di prestigiosi cori e gruppi: Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Clemencic Consort (René Clemencic), Taverner Consort (Andrew Parrott), Collegium 1704 (Václav Luks) e Cappella Mariana (Vojtěch Semerád). Nel 2013 ha debuttato al Teatro Nazionale di Brno e al Teatro Nazionale Slovacco di Bratislava nelle opere Don Giovanni, Maria di Rohan, La Clemenza di Tito, Re Teodoro a Venezia, Carmen, Salome e Gianni Schicchi. Nel 2017, si è esibito al Teatro Antonín Dvořák di Ostrava nell’opera Ifigenia di Aulide e nel 2018 nell’opera Gianni Schicchi.

(Red)

Foto cc by nc nd