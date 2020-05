Il gruccione comune (slovacco) di Gabriele Bastini

Gabriele Bastini, nato a Modena il 02 settembre 1972, è sempre stato affascinato dalla natura: da quando vive nel Sud della Slovacchia (Lučenec, capoluogo dell’omonimo distretto nella regione di Banská Bystrica), quindi da più di 7 anni, essendo circondato da “Madre Natura” (nel senso vero del termine) ha iniziato a conservare i ricordi di luoghi, i colori, gli animali, gli ambienti… in fotografie, per renderli eterni e pubblici… per cercare di sensibilizzare i sentimenti, il rispetto e l’amore che dovrebbero avere tutti nei confronti della natura e dell’ambiente che li circonda. Abbiamo usato questa foto per rappresentarlo oggi, in tenuta da caccia fotografica. Pubblichiamo una breve prefazione dell’editore:

Prefazione

“Da queste parti qualcuno raccoglie mirtilli o lamponi e li conserva, per se, in vaso, Gabriele Bastini i suoi pezzi di natura li raccoglie con passione infinita, con una meticolosità incredibile… li conserva in fotografie d’autore a beneficio della visione di tutti.

Mi immagino quanto deve aver faticato per carpire ai “gruccioni” i fotogrammi che Buongiorno Slovacchia pubblicherà, perché le sue foto sono frammenti di vera Slovacchia che non puoi, quando le vedi, dimenticarle facilmente.

Questo e ciò che ci proponiamo con il nostro giornale online, sempre più notizie e informazioni, ma anche sempre più magazine… Non ci interessa molto che si ricordino di noi, ci interessa che si ricordino di tanti italiani e tanti slovacchi (o cecoslovacchi per il passato) che hanno fatto qualcosa per la comunità tutta: Gabriele e le sue opere sono sicuramente da ricordare.

Buongiorno Slovacchia si darà da fare, come fa da più di 10 anni oramai, per lasciare alla storia anche i lavori di Gabriele, una persona senza tante ambizioni, che va a caccia si, ma va a caccia fotografica, e soprattutto per la gioia di tutti.“

Loris Colusso

Conosciamo altri italiani che qui in Slovacchia hanno cercato di fotografare ben altro tipo di natura… Gabriele non ricopre cariche o ruoli di particolare prestigio, ma la sua opera artistica meriterebbe sicuramente un premio.

Forse lo descriviamo così perché condividiamo lo stesso tipo di soggetti, di inquadrature, di colori… forse perché quando ci ha fatto presente di essere nato a Modena abbiamo subito pensato che buon sangue non mente (anche il nostro direttore è un suo conterraneo!)…

La foto del giorno o meglio, in questo caso le foto del giorno, visto che ne pubblichiamo più d’una, rappresentano una piccola comunità di gruccioni comuni fotografata nell’area geografica di Rimavská Sobota (con il fotografo abbiamo ritenuto di mantenere segreto il posto per evitare curiosi o malintenzionati).

Oggi ne pubblichiamo le prime sette, quella che precede il testo più altre sei di seguito.

Fateci sapere quella che preferite. Noi siamo in difficoltà a sceglierne una…

A presto su questa rubrica

Selena Colusso Vio