L’app eKaranténa ha quasi 2.000 utenti, oltre 1.600 sono già in isolamento domiciliare

Già circa 2.000 utenti hanno scaricato e attivato l’applicazione mobile eKaranténa, che permette a chi entra nello Stato di passare i 14 giorni di isolamento a casa propria, sotto monitoraggio costante. Fino a ieri pomeriggio più di 1.600 pesone avevano già raggiunto il proprio domicilio e avevano iniziato la quarantena intelligente. Gli altri stanno attraversando in queste ore il confine di Stato o lo faranno a breve.

Da sabato pomeriggio è stata resa disponibile , per i soli dispositivi Android, e ancora in funzionamento test, al valico di frontiera di Petržalka-Berg con l’Austria. Il giorno dopo sono stati inclusi altri due valichi, Jarovce-Kittsee (Austria) e Drietoma-Starý Hrozenkov (Repubblica Ceca). L’app sarà disponibile per iPhone solo dopo la sua approvazione da parte di Apple. Durante il periodo di quarantena domestica, l’isolamento è ordinato anche per le persone conviventi.

Da ieri possono accedere all’isolamento “intelligente” domiciliare anche coloro che entrano nel paese da altri valichi di frontiera, e precisamente:

Austria 🇦🇹 Petržalka-Berg,

Jarovce-Kitsee. Repubblica Ceca 🇨🇿 Drietoma – Starý Hrozenkov,

Brodské – Břeclav,

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova,

Makov -Bíla Bumbálka. Ungheria 🇭🇺 Čunovo – Rajka ,

Šahy – Parassapusta,

Milhost – Tornyosnémeti. Polonia 🇵🇱 Vyšný Komárnik – Barwinek,

Trstená – Chyžné. Ucraina 🇺🇦 Vyšné Nemecké.

Prima di entrare nel paese è tuttavia necessario compilare un modulo di registrazione online sul sito web e quindi scaricare l’app eKaranténa e attivarla. Oltre a monitorare le persone in fase di quarantena, l’app può anche essere utilizzata per avvisare gli utenti se devono o meno essere sottoposti a test per il Covid-19. L’utente verrà contattato dall’ufficio regionale dell’Autorità di salute pubblica “entro pochi giorni”, dice il sito ufficiale, oppure tramite l’applicazione eKaranténa, per prenotare il test per Covid-19 sul sito web korona.gov.sk, che rimane uno degli obblighi di chi sceglie la quarantena domiciliare intelligente. Il test si può già ordinare dal terzo giorno di quarantena.

Lunedì l’Autorità di salute pubblica un provvedimento che consente alle persone già collocate nella quarantena statale di completare il proprio isolamento di 14 giorni a casa dopo avere attivato l’applicazione eKaranténa. L’isolamento è necessario fino a che le persone interessate non saranno sottoposte a test per il Covid-19 e il risultato sia negativo.

