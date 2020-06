Olimpiadi filateliche (Filatelistická olympiáda) nuova emissione slovacca

Domani 5 giugno 2020 nuova emissione di un francobollo slovacco dedicato alle “Olimpiadi filateliche slovacche”.

Il famoso esperto filatelico slovacco PaedDr. Jozef Oško, ha fatto questa presentazione per descrivere la nuova emissione che avverrà domani, che vi riportiamo tradotta:

< Il primo anno delle Olimpiadi filateliche (FO) ebbe luogo nel 1973, quattro anni dopo il congresso inaugurale dell’Unione dei filatelici slovacchi (ZSF), che divenne poi parte dell’Unione dei filatelici cecoslovacchi.

Il compito principale del lavoro dei giovani filatelici (KMF) è quello di collezionare francobolli in base all’interesse proprio di ogni giovane filatelico. I leader di KMF conoscono i membri con le basi della filatelia professionale e pratica. Naturalmente, preparano regolarmente i loro gruppi per le Olimpiadi filateliche.

Le FO (“Olimpiadi filateliche”) si svolgono regolarmente ogni anno, di solito a maggio o a giugno. Prima ci saranno i round di circolo locale, poi un round regionale e infine un round nazionale. Durante lo stato cecoslovacco, ogni cinque anni, le finali delle FO erano comuni a livello nazionale. I giovani si preparano sotto la guida dei loro leader nei circoli di giovani filatelici. La preparazione è focalizzata sull’argomento annunciato l’anno prima dalla Commissione Giovani ZSF. Gli argomenti di FO per 47 anni sono stati ogni anno diversi, focalizzati su diversi settori della vita sociale, culturale o sportiva. Ne citerò alcuni negli anni 1973-1989:

le bellezze della patria,

la costruzione di uno stato socialista,

il successo dei nostri agricoltori,

il trentesimo anniversario della liberazione della Cecoslovacchia,

il successo dei nostri atleti alle Olimpiadi…

Negli anni della Slovacchia indipendente, quindi dal 1993:

cultura della nostra nazione,

storia delle città slovacche,

filatelia e scuola,

gioventù e tecnologia,

sport e olimpiadi,

giornata del francobollo,

centesimo anniversario del primo francobollo cecoslovacco…;

Negli ultimi anni, con un numero ridotto di KMF e giovani, i round regionali sono stati cancellati e si sono svolti solo round di circolo locale e round nazionali. La competizione si svolge in cinque categorie di età: Z, A, B, C, D (dagli 8 ai 21 anni). Il tema annunciato ogni anno è lo stesso per tutte le fasce d’età. Si differenzia solo per la complessità dei test focalizzati sul campo filatelico professionale e sull’argomento annunciato. La stessa competizione FO si compone di due parti: teorica (denominata area filatelica e argomento dato) e pratica, che si concentra sulla creazione di una mini mostra di francobolli e altro materiale filatelico relativo all’argomento. Gli sponsor di FO sono principalmente Slovenská pošta e il Ministero dei trasporti e delle costruzioni della Repubblica slovacca.

Il francobollo dedicato alle FO è l’ultimo di una serie di francobolli delle Olimpiadi della Gioventù emesse dal 2017. KMF ZSF ha pianificato di inaugurare questo francobollo al Round nazionale della 48a olimpiade durante le Giornate dei collezionisti che si svolgeva a Expo Incheba (Bratislava). Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus COVID-19, FO nel 2020 non ha avuto luogo. >

Caratteristiche della nuova emissione:

Dimensioni: 26,5 x 44,1 mm;

Tipo di stampa: offset;

Numero esemplari: 1.000.000;

Tipo di emissione: congiunta con la Polonia;

Autrice: Mgr.art. Marianna Žálec Varcholová;

Tipografia: Tiskárna Hradištko, s.r.o.;

Data di emissione: 5 giugno 2020.

Oltre al francobollo base la Slovacchia ha pubblicato, come fa nelle occasioni più importanti, un foglietto commemorativo

e una busta FDC che riportiamo:

