Emesso un francobollo dedicato al Cagliari Calcio S.p.A. nel centenario della fondazione

Pochi giorni fa, esattamente il 30 maggio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico italiano ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Cagliari Calcio S.p.A. nel centenario della fondazione.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha le seguenti caratteristiche:

in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente;

grammatura: 90 g/mq;

supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq;

adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);

formato carta: 30 x 40 mm; formato stampa: 26 x 36 mm;

formato tracciatura: 37 x 46 mm;

dentellatura: 11 effettuata con fustellatura;

colori: cinque;

tiratura: 400.000 esemplari;

bozzetto: a cura di Cagliari Calcio S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

vignetta: riproduce il logo del Centenario del Cagliari Calcio che vanta nella sua secolare storia di essere la prima squadra del Mezzogiorno ad avere conquistato il campionato italiano di Serie A nel campionato 1969–1970. Completano il francobollo la leggenda “CENTENARIO CAGLIARI CALCIO” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (= 1,10 €).

foglio: quarantacinque esemplari.

Abbiamo deciso di pubblicare questa emissione per due precisi motivi:

primo per onorare la nuova emissione con un articolo, vista l’importanza che riveste questo doppio anniversario… di cui ovviamente parleremo, per tutti gli sportivi;

secondo perché oltre a interessare la rubrica di filatelia interessa Cagliari e quindi anche la Regione Sardegna (che vorremo seguire con particolar attenzione nei prossimi mesi, non dimenticando che il volo Bratislava-Alghero è uno dei pochi collegamenti diretti della Slovacchia con l’Italia).

Anno importantissimo per il Cagliari quest’anno, infatti ha be 2 anniversari da ricordare:

i 100 anni dalla propria fondazione avvenuta proprio il 30 maggio 1920;

Il Cagliari Calcio, meglio noto come Cagliari, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cagliari. Fondata nel 1920, è l’unica squadra della Sardegna ad avere militato in Serie A o in Serie B.

Immagine tratta da Wikipedia

Ha vinto, prima squadra del Mezzogiorno, il campionato italiano di Serie A nel 1969-1970 dopo aver raggiunto la seconda posizione nel 1968-1969. Ha vinto il campionato italiano di Serie B nel 2015-2016 e il campionato italiano di Serie C nel 1951-1952. Ha raggiunto il 2º posto nelle finali con “torneo all’italiana” della Coppa Italia 1968-1969, e ha vinto la Coppa Italia Serie C nel 1988-1989. In campo europeo ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Campioni nel 1970-1971 ed è stato semifinalista della Coppa UEFA 1993-1994.

i 50 anni dello scudetto: è giusto ricordare che il Cagliari è stata la prima squadra del Mezzogiorno ad avere conquistato il campionato italiano di Serie A (1969-1970); di seguito il racconto in un video intervista di Gigi Riva relativo a quel mitico campionato:

Contenuto non disponibile

In questi giorni inoltre, è giusto ricordarlo anche, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha proposto l’assegnazione del riconoscimento “Collare d’Oro” , per meriti sportivi del CONI appunto. Ricordiamo che proprio questo premio era stato assegnato al più famoso giocatore del Cagliari, ovvero il mitico Gigi Riva.

Le dichiarazioni di Tommaso Giulini, presidente Cagliari Calcio (riprese da www.ufficistampanazionali.it):

“Un viaggio lungo cento anni. Un secolo di storia per quella che è la squadra della Sardegna, unita al suo popolo in una simbiosi fatta di tutte quelle emozioni che condensano il nostro mondo, il nostro meraviglioso sport.” Sensazioni da rinnovare giorno dopo giorno, momenti immortali come il valore della celebrazione del Ministero dello Sviluppo Economico e di Poste Italiane, che ci rende estremamente orgogliosi. Nel 1920 iniziava l’avventura del Cagliari, i giovani studenti di medicina guidati dal dottor Fichera aprivano una strada dove tutti noi abbiamo trovato la passione e l’ardore di difendere i colori rossoblù. La prima volta sui campi della nostra città, il primo viaggio oltremare con i Quattro Mori sul petto, la crescita di una realtà che decennio dopo decennio si preparava a vivere la sua epoca più luminosa.

Non può essere un caso che il Centenario del Cagliari coincida con i cinquant’anni dalla conquista dello Scudetto, una delle pietre miliari della nostra storia. Quell’impresa, firmata da Gigi Riva e dagli altri immensi bucanieri guidati in panchina da Manlio Scopigno, ha significato la vera svolta non solo del Cagliari, ma anche (e soprattutto) della Sardegna. Tutti si accorsero di noi, assistendo al ruggito e al riscatto di chi nel trionfo guardava avanti, verso un’altra, nuova era. Sarebbero arrivati altri momenti epici, come la prima volta in Coppa dei Campioni, la cavalcata in Coppa UEFA, le gesta di fuoriclasse del calibro di Francescoli, Matteoli, Zola, Cossu e Conti.

Pilastri di un libro pieno di capitoli mozzafiato e con ancora molte pagine da scrivere, da parte di un Club che guarda al futuro facendosi forza con le proprie radici. Obiettivi da raggiungere, idee, sogni, emozioni e sfide da vivere: in campo e in tutte le varie componenti della Società, ma soprattutto con i nostri tifosi a spingerci grazie ad un amore senza confini. La nostra gente, senza la quale nulla sarebbe possibile.

Tommaso Giulini

Aggiungiamo un video del Presidente Tommaso Giulini in merito al centenario, e al cinquantesimo dello scudetto, alla ripresa del campionato, al nuovo stadio…

Contenuto non disponibile

