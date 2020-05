Bratislava, fino al 2 giugno si può passeggiare sotto lo sguardo divertito di Fellini e Mastroianni

Da alcuni giorni chi va a passeggio nel centro della capitale slovacca può godere di una serie di immagini dal set di “8 ½”, il film che nel 1964 consacrò definitivamente Fellini nell’Olimpo dei più grandi registi e che vinse l’Oscar quale migliore film straniero (oltre che per i migliori costumi). Gli scatti in grande formato del fotografo Paul Ronald che ci portano dietro le quinte confusionarie di quel set costruito dal regista riminese ci accompagnano per le vie della Città Vecchia fino al 2 giugno prossimo, Festa della Repubblica Italiana. Una scelta obbligata, quella della strada, dopo che le misure di contenimento per il Covid-19 hanno chiuso musei e sale mostre, ma che ha permesso a tanti passanti di affacciarsi a un mondo cui forse non si sarebbero mai avvicinati.

Uverejnil používateľ

Sono oltre 50 le fotografie inedite scattate sulla scena di “8 ½” disperse nelle vie di Staré Mesto in un allestimento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava grazie alla collaborazione con la Regione Emilia Romagna e provenienti dall’archivio privato di Antonio Maraldi, direttore del Centro Cinema di Cesena, che ricevette in dono i negativi da Paul Ronald, uno dei più apprezzati fotografi di scena del cinema italiano.

Il fotografo Ronald, originario di Hyères, in Costa Azzurra, lavorò soprattutto con Luchino Visconti, già a partire dal film “La terra trema”, del 1948. Con Fellini aveva lavorato in occasione di Boccaccio ’70, per l’episodio felliniano Le tentazioni del dottor Antonio e, appunto, 8 ½.

L’esposizione racconta la vita sul set e i dietro le quinte, con molti ritratti insolitamente a colori dei protagonisti, che invece sul grande schermo compaiono in bianco e nero.

Maggiori informazioni

(Red)

Foto IIC