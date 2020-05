Quasi 61.000 le persone che hanno ricevuto sussidi sociali in aprile

Secondo l’Ufficio nazionale per il lavoro (UPSVaR), il numero di persone che ricevono prestazioni sociali in Slovacchia è diminuito ad aprile di quasi 4.400 rispetto all’aprile dello scorso anno, per un totale di meno di . Prendendo in considerazione anche gli altri membri della famiglia, in aprile sono state 138.782 le persone che dipendenvano dai sussidi statali per necessità materiali, vale a dire il 2,51% della popolazione totale della Slovacchia. Il numero di questi destinatari è diminuito di 11.436 su base annua anna.

Le cifre più alte sono state registrate nei distretti di Revúca, Rimavská Sobota (entrambi nella regione di Banská Bystrica), Gelnica, Rožňava (ambedue nella regione di Košice) e Kežmarok (regione di Prešov). Nella sola Rimavská Sobota sono state 9.609 le persone che hanno ricevuto i sussidi il mese scorso. Questi stessi distretti sono quelli che hanno da sempre il maggior numero di destinatari di sussidi per necessità materiali. Al contrario, i cittadini che vivono nei distretti di Bratislava erano i meno dipendenti dai sussidi.

