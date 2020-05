COVID-19, otto nuovi casi in tre giorni; numero positivi scende a 229

Giovedì (ieri) è stato segnalato un solo caso di infezione da coronavirus, sei erano stati registrati mercoledì, e uno martedì. Quindi negli ultimi tre giorni sono otto i nuovi contagi provenienti dai tamponi esaminati, 2.751 ieri e 9.055 da martedì. In totale, dall’inizio dell’epidemia, in Slovacchia sono stati eseguiti 154.529 test.

Il numero di persone contagiate dal coronavirus Sars-Cos-2 fino a giovedì è di 1.503, delle quali sono 229 quelli ancora positivi al Covid-19. La mediana mobile giornaliera dei nuovi casi calcolata sui sette giorni è scesa ancora, e ora, stabile da martedì è a livello 1; lunedì era a 3.

Finora 1.256 pazienti sono guariti e 28 persone sono morte, numero invariato rispetto all’inizio di settimana: 13 erano ospiti di una casa di riposo a Pezinok e 3 di una struttura per anziani a Martin.

Fino a ieri erano 76 pazienti ancora ricoverati negli ospedali slovacchi, di cui 12 già con diagnosi confermata Covid, e gli altri in attesa dei risultati dell’esame. Due pazienti erano in terapia intensiva ma nessuno collegato a ventilatore polmonare.

Nella regione di Bratislava è stato registrato il maggior numero di ammalati di Covid-19, 363 persone fino a giovedì. Sergue la regione di Košice (259), la regione di Žilina (189) e la regione di Prešov (178). A livello di distretto, dopo Bratislava (207 casi) i più colpiti sono stati Pezinok (117, dove un focolaio importante ha decimato la locale casa di riposo), Spišská Nová Ves (107) e Prievidza (94), le statistiche ufficiali del Centro nazionale di informazione sanitaria (NCZI).

Le infezioni hanno riguardato un modo quasi paritario maschi e femmine: sono 745 i primi e 758 le seconde che sono state contagiate dal 6 marzo 2020, quando venne registrato il primo caso.

Pronta l’applicazione per la quarantena smart

Nel frattempo, ieri il governo ha confermato che i test interni per l’app della cosiddetta quarantena intelligente ha avuto successo, e ora si è in attesa della validazione di Apple e Google per l’inserimento dell’app nei rispettivi market. La valutazione riguarda la conformità dell’app alle loro normative interne e alla protezione degli utenti, e non dovrebbe tardare ad arrivare. Non appena sarà disponibile, ne verrà data informazione sul sito ufficiale korona.gov.sk. Da quel momento chi prevede di ritornare in Slovacchia potrà iniziare a scaricarla prima di arrivare al confine di Stato.

(Red)

Foto MZSR