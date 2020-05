Frontiere slovacche, controlli estesi fino a fine giugno

Il governo slovacco di estendere i controlli temporanei alle frontiere con i paesi limitrofi di Schengen – Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia – fino al 26 giugno. La risoluzione approvata ieri, proposta dal ministero degli Interni, arriva mentre alcuni altri paesi europei, tra cui l’Austria, hanno allentato i loro controlli per tutti i viaggiatori, tranne quelli dall’Italia.

Si tratta di una ulteriore proroga degli accertamenti fatti su chi vuole entrare nel paese dalle frontiere interne europee, che hanno fatto il loro esordio l’8 aprile per essere poi estese prima al 7 maggio e poi al 27 dello stesso mese. Ora si proroga ulteriormente la normativa di un altro mese. Nel frattempo, oltre a quelli già noti per il traffico stradale e aereo, a partire dal 28 maggio verranno aggiunti ulteriori valichi attraversabili, ferroviari e fluviali, finora chiusi. Non cambia niente all’unica frontiera esterna a Schengen della Slovacchia, il confine orientale con l’Ucraina, dove i controlli sono sempre rimasti in vigore con la massima attenzione, e anzi pure aumentati da quando è iniziata l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il ministro degli Esteri slovacco sta tenendo colloqui con le controparti dei paesi confinanti dell’UE su una apertura delle frontiere, e prevede di decidere entro la metà di giugno se aprire definitivamente per allora almeno con l’Austria e la Repubblica Ceca.

Da quando sono state decise misure più restrittive a inizio aprile, la Slovacchia consente solo a un numero limitato di cittadini stranieri, come i trasportatori, le persone con residenza nel paese e coloro che si recano al lavoro oltre confine, i cosiddetti pendolari transfrontalieri, di attraversare la frontiera del paese. I cittadini slovacchi e gli stranieri con residenza devono tuttavia sottostare all’0bbligo di quarantena in un centro statale attrezzato allo scopo (salvo le esenzioni), almeno fino a che non viene loro fatto un esame per la malattia Covid-19 e non risultano negativi. Il governo ha lanciato nei giorni scorsi un’app mobile che permetterà in alternativa di fare i 14 giorni di isolamento a casa propria, sotto stretto controllo delle autorità sanitarie. L’app, attualmente in fase di test, dovrebbe essere a disposizione del pubblico da questo venerdì.

Chi rientra deve precedentemente registrarsi per essere distribuite nel centro di quarantena più vicino alla loro residenza. La registrazione per via elettronica va fatta tramite il modulo che si trova a . Maggiori informazioni su questo sono . La violazione della quarantena comporta per le persone fisiche una sanzione di 1.659 euro.

Per attraversare il confine è necessario passare da uno dei valichi di frontiera autorizzati:

AUSTRIA 🇦🇹

Bratislava – Jarovce – Kittsee (autostrada)

Bratislava – Jarovce – Kittsee (strada vecchia)

Bratislava – Petržalka – Berg

Moravský Svätý Ján – Hohenau

Záhorská Ves – Angern an der March

Valichi di frontiera ferroviari – dal 28 maggio

Bratislava – Pertžalka – Kittsee

Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg

UNGHERIA 🇭🇺

Bratislava Čunovo – Rajka (autostrada)

Medveďov – Vámosszabadi

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

Šiatorská Bukovinka – Salgótarján

Kráľ – Bánréve

Milhosť – Tornyosnémeti (strada I/17)

Milhosť – Tornyosnémeti cesta (superstrada R4)

Hosťovce – Tornanádaska

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (valico di frontiera)

Valichi di frontiera ferroviari – dal 28 maggio

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Čaňa –Hidasnémeti

Lenártovce – Bánréve

Fiľakovo – Somosköújfalu

Štúrovo – Szob

Komárno – Komárom

Rusovce – Rajka

REPUBBLICA CECA 🇨🇿

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Makov – Bílá-Bumbálka

Horné Srnie – Brumov-Bylnice

Drietoma – Starý Hrozenkov

Moravské Lieskové – Strání

Lysá pod Makytou – Střelná

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Brodské – Břeclav (autostrada)

Holíč – Hodonín

Skalica – Sudoměřice (strada nuova)

Valichi di frontiera ferroviari – dal 28 maggio

Čadca – Mosty u Jablunkova

Lúky pod Makytou – Horní Lideč

Horné Srnie – Vlársky průsmyk

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Kúty – Lanžhot

POLONIA 🇵🇱

Trstená – Chyžné

Vyšný Komárnik – Barwinek

Valichi di frontiera ferroviari – dal 28 maggio

Skalité – Zwardoň

AEROPORTI ✈️

(Valichi di frontiera aerei)

Bratislava

Košice

Poprad

Piešťany

Sliač

Žilina

Prievidza

Nitra

Jasná.

VALICHI FLUVIALI 🛳️

Austria

Bratislava – Hainburg

Ungheria

Štúrovo – Esztergom

Komárno – Komárom

