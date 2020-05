Incontri con Marína – Intervista con il fotografo Tomáš Hulík

Dipendiamo tutti dalla sopravvivenza delle api

“Le api e altri impollinatori come farfalle, pipistrelli e colibrì, sono sempre più minacciati dalle attività umane.

L’impollinazione è, tuttavia, un processo fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi. Quasi il 90% delle specie di piante selvatiche a fioritura mondiale dipendono, interamente o almeno in parte, dall’impollinazione degli animali, insieme a oltre il 75% delle colture alimentari del mondo e il 35% delle terre agricole globali. Non solo gli impollinatori contribuiscono direttamente alla sicurezza alimentare, ma sono fondamentali per preservare la biodiversità.

Per aumentare la consapevolezza dell’importanza degli impollinatori, delle minacce che affrontano e del loro contributo allo sviluppo sostenibile, le Nazioni Unite hanno designato il 20 maggio come .

L’obiettivo è rafforzare le misure volte a proteggere le api e gli altri impollinatori, che contribuirebbero in modo significativo a risolvere i problemi relativi all’approvvigionamento alimentare globale ed eliminare la fame nei paesi in via di sviluppo.“

-Nazione Unite-



Stiamo parlando della protezione di una specie vivente che, per sopravvivere, deve avere un ambiente adatto, cioè un ambiente sano. In connessione con la protezione dell’ambiente, mi è venuto in mente un importante personaggio slovacco, TOMÁŠ HULÍK, che sono lieta di presentarvi.

TOMÁŠ HULÍK

un illustre ambientalista slovacco, scienziato, fotografo, documentarista, scrittore, viaggiatore, avventuriero e ambasciatore della Nikon slovacca.

Nato a Praga, ha successivamente studiato biologia e studi ambientali presso la Facoltà di Scienze dell’Università Comenius di Bratislava. Organizza e partecipa a spedizioni scientifiche e fotografiche dall’estremo oriente della Russia (Isola di Sakhalin) fino al Borneo, Malesia, Corea del Sud, Indonesia, Mongolia, Norvegia ed Africa. Dai suoi viaggi porta sempre del materiale di lavoro straordinario, che spesso viene pubblicato su importanti riviste e giornali: National Geographic, Geographic Traveller, GEO, Universum, Daily Mirror, Wildlife, The Times, senza escludere la principale stampa ceca e slovacca. Espone le sue fotografie in gallerie della Slovacchia e all’estero, tra cui Repubblica Ceca, Polonia e Stati Uniti. Tomáš Hulík lavora anche nel cinema documentario. All’inizio della sua carriera cinematografica è diventato famoso per i suoi film sui castori, che sono stati trasmessi sui canali televisivi ORF, ZDF, ARTE e Discovery Channel. Non solo sta aumentando il numero dei suoi film, ma la sua attività si è arricchita di pubblicazioni di libri sulla natura. Viene spesso premiato per il suo lavoro, in patria e all’estero. Nel 2011 ha vinto una medaglia di bronzo nel concorso “Fotografo Europeo dell’anno” con foto nelle categorie Paesaggio e Reportage e lo “Slovak Press Photo“ gli ha assegnato il 1° premio nel 2014 nella categoria Ambiente. L’anno 2018 è stato un anno veramente generoso per il fotografo Tomáš Hulík, per la vittoria di due notevoli premi. In Irlanda, a Dublino, ha ricevuto il III° Premio nell’ambito della Federazione dei Fotografi Europei (FEP) nella categoria Fauna selvatica e a casa, nella capitale della Slovacchia, ha ricevutoil Premio del Sindaco di Bratislava 2018 per l’attività artistica, ma anche per un contributo generale. Con la sua foto intitolata ‘Lotta per il cibo – Aquila Reale contro Sciacallo dorato’, è stato finalista dello Slovak Press Photo 2019 nella categoria Natura e ambiente.

Dato che è molto difficile raggiungere quest’uomo d’azione, sono contenta di esserci riuscita nel corso della scorsa settimana e oggi vi posso offrire la nostra conversazione telefonica in un’intervista dove parliamo di un po’ di tutto.

Tomáš, non è un segreto il fatto che a parte la sua famiglia, la sua priorità sia la natura, tanto è vero che nel campo della fotografia professionale lei è ambasciatore della Nikon slovacca, ma è anche cameraman e regista di documentari. Dopo film di successo – “Hulík a jeho bobry”, “Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v čase”, “Návrat rysov”, “Divoké Slovensko”, “Cesty Slovenskom”, “Kráľ nebies – Orol skalný”, ha recentemente completato un nuovo film, “Odvrátená Strana Slovenska” (ital.: L’altro lato della Slovacchia). Di cosa si tratta?

«Il film “L’altro lato della Slovacchia” è gemello e al tempo stesso l’opposto del film “ ” (ital.: La Slovacchia, Il Presente Passato). Con questi film sto mostrando i due volti del nostro paese, ovvero la “bella e brutta” Slovacchia. Il film “Odvrátená strana Slovenska” parla di “come tagliamo il ramo su cui siamo seduti”, dunque mostra come abbiamo liquidato e degradato il paese negli ultimi decenni, ma anche il nostro modo di pensare… fa parte di quel volto negativo e racconta di come è nato “quel negativo”… come trattiamo il nostro paese ed il nostro patrimonio culturale… come trattiamo le nostre foreste, i nostri concittadini e così via. Il documentario è finito ma non è stato ancora trasmesso, la sua “prima” è prevista per settembre 2020».

Už čoskoro / Coming soon Odvátená strana Slovenska / Dark Side of SlovakiaZapnite si v nastaveniach HD zobrazenie, prosim… 🙂 Uverejnil používateľ Streda 18. marca 2020

I suoi film precedenti non hanno ancora trattato quest’argomento, o sbaglio?

«Mi dispiace che in ciascuno dei miei film devo inserire un appello che affronta anche fattori negativi, ma durante le riprese del film “Slovensko Prítomná minulosť” (ital.: La Slovacchia, Il Presente Passato), che è stato finora il mio ultimo film trasmesso l’anno scorso, mi sono scontrato con tante situazioni allarmanti che si sono già materializzate, e ne ho raccolte così tante che ho deciso di dedicare loro un film separato, per mostrare in che modo barbaro trattiamo il nostro paese».

Lei ha viaggiato molto, ama la Slovacchia, ha una stretta relazione con la Mongolia, l’Africa, adora il delta del Danubio e vicino a casa le braccia laterali del fiume Morava… Ha l’opportunità di confrontare lo stato della natura in diverse parti del mondo, e anche la sua protezione. In che stato si trova la Slovacchia rispetto ad altri paesi?

«Questa è una delle cose che non possono essere valutate… in particolare l’Africa: in Africa ci sono parchi nazionali che sono assolutamente fantastici, in realtà è un’arca mondiale di biodiversità. Quando parliamo di Mongolia, quel paese è interessante per qualcos’altro. La Mongolia è un paese molto esteso e lo preferisco perché è visitato da relativamente poche persone, e non s’incontrano turisti. Lo scenario di questo paese è fenomenale… dal deserto alle alte montagne e ai ghiacciai. All’opposto è l’Africa, dove ci sono moltissime persone, perché con i suoi safari e le sue destinazioni turistiche è diventata un luogo molto attraente per viaggiare. Con l’Africa succede così… una volta che t’innamori ed inizi ad andare lì, ti entra letteralmente in profondità sotto la pelle. La stessa cosa succede con la Mongolia… se cerchi la pace e la semplicità la Mongolia è probabilmente il posto migliore. Non so perché, ma è così. Il fatto è simile al delta del Danubio, in Romania. Il bellissimo delta del Danubio, la sua fantastica atmosfera… una vita ricca, persone meravigliose e di buon cuore… non sono paragonabili con il nostro Danubio… non conosciamo nulla del genere sulle nostre rive. Quando parliamo di protezione della natura, e di come le persone la proteggono, nonché quale sia il livello di maturità della nazione nei confronti dei problemi ambientali e come si pensa di usare i mezzi che vengono messi a disposizione, tutto questo funziona molto poco nel nostro paese».

In un’intervista lei ha detto: “Noi slovacchi trattiamo la natura come idioti”. Siamo messi proprio così male? Gli slovacchi sono davvero così incoscienti nell’apprezzare la natura?

«Certamente sì. Questo si è visto in questo momento… durante questa pandemia di ‘coronavirus‘. Le statistiche mostrano che gli slovacchi trascorrono circa il 70% del loro tempo libero nei centri commerciali, quindi non vanno molto nella natura. Mi dispiace dire che lo si vede già al loro primo contatto con la natura, l’approccio aggressivo che hanno con la natura. Non parlo di persone che vanno regolarmente nella natura, e la adorano… in questa circostanza è stato possibile vedere esattamente come si comporta ognuno di loro. È molto spiacevole vedere che la protezione dell’ambiente in Slovacchia è legata al mondo degli affari. Spero che in questo senso arriverà ‘nuova aria’ con il nuovo governo… perché finora questa è stata associata a brutti e sporchi business in cui non si trattava di natura, ma solo di “denaro”. La gente non se ne interessava tranne qualche singolo individuo, o piccolo gruppo di persone, ma erano pochissimi. Vorrei che il nuovo governo fosse in grado di normalizzare e migliorare in qualche modo questa situazione. Pochi si rendono conto che siamo uno dei rari paesi europei che potrebbero costruire la propria economia sul turismo, perché al momento non abbiamo nient’altro… purtroppo, tante nostre persone intelligenti sono all’estero e difficilmente tornaeranno a casa. Da noi in Slovacchia abbiamo un’industria automobilistica ben funzionante, in cui però montiamo elementi fabbricati al di fuori del nostro paese. Sono convinto che il turismo sostenibile qui possa funzionare perfettamente».

Sebbene il coronavirus abbia interrotto il corso della vita, paradossalmente, nelle città italiane, si è letteralmente iniziato a respirare meglio… abbiamo meno smog ed è stato registrato il ritorno di diverse specie ed esemplari di animali nei loro territori originari. La Slovacchia registra il ritorno di alcune specie del regno animale?

«Per quanto mi risulta, questo fenomeno non è stato osservato. Non abbiamo avuto una quarantena così terribile e crudele come l’avete voi in Italia. I nostri abitanti hanno continuato a frequentare la natura, un fatto piuttosto controproducente per l’ambiente nel suo insieme, perché c’erano molte persone nei parchi, nei boschi… erano davvero ovunque, e per di più nel periodo più critico, nel periodo degli amori e delle nuove nascite. Tutto è stato influenzato da persone che non sanno comportarsi bene in natura. Quindi da noi non c’erano le condizioni per permettere agli animali di riprendersi i loro spazi, occupati dall’uomo. Ma per risponderle mi aiuterò con una parafrasi del film Star Wars: “nature’s straight tax, imposta diretta sulla natura”… La natura prenderà ciò che da essa abbiamo preso come esseri umani».

So che le piace fotografare Venezia… e che è il volto del Nikon slovacca. Le sue foto sono letteralmente magiche… osservandole, si capisce poi che ogni immagine che scatta lei la sente in profondità, si capisce che lei vive le sue foto e non importa se sta fotografando persone, natura, palazzi o animali… Tuttavia, Tomáš, devo chiederle… quando scatta una foto, c’è qualcosa che riesce ad attirare di più il suo interesse, ha qualche preferenza o un debole particolare per qualcosa che la costringe a scattare, e dunque un soggetto che le piace fotografare spesso?

«Certo… c’è, ovviamente è la natura, quella viene prima di tutto. Nel tempo, ho trovato la passione per la storia, mi piace scoprire le abilità e l’arte dei nostri antenati… a volte erano fenomenali… ed è per questo che mi piace l’Italia. Quest’anno abbiamo programmato di attraversare tutta l’Italia, ma, purtroppo, dobbiamo rimandare il viaggio di un anno. Mi dispiace molto. L’Italia è un pozzo di cultura, di civiltà e questo mi affascina. Lei mi ha ricordato Venezia, paradossalmente, ho detto, sono attratto da questa città, anche se ho detto che non mi piacciono i luoghi affollati e allo stesso tempo amo Venezia durante il carnevale; perché si vede raramente un’atmosfera così speciale, oltre che famosa, com’è il carnevale di Venezia. Quando ero a Pisa, nonostante la conoscessi dalle foto, la città mi ha immensamente incantato. È diverso quando una persona vede le cose dal vivo, quindi sente un’esperienza reale, che è assolutamente diversa dalle immagini. Sono felice quando posso vivere quella sensazione… e “toccare” da solo».

Riteniamo che questo periodo difficile passerà rapidamente e ci sarà nuovamente possibile viaggiare. Quali sono i suoi piani per il futuro?

«Oh, i miei piani… attualmente ho annullando il mio viaggio in Mongolia, dove dovevo volare tra circa una settimana, e da quando sono tornato di recente dall’Africa pensavo intensamente al prossimo viaggio nel continente asiatico. Fortunatamente non sono partito, perché mi sono salvato da possibili difficoltà in cui sarei occorso a causa del Covid-19. La voglia di viaggiare può diventare letteralmente una “droga”. Dato che al momento non si viaggia, durante questo periodo ho iniziato a girare un nuovo film sul fiume Morava, in un’area a circa 10 km da casa mia. Penso che la vita sottomarina sia meno conosciuta della vita terrestre. Per me è assolutamente affascinante… se si tratta del mondo sottomarino delle classiche barriere coralline, ma ora che ho avuto l’opportunità di vedere sotto il pelo dell’acqua dei nostri fiumi, ho scoperto la loro bellezza. Malgrado stia lavorando in un luogo che conosco veramente molto da vicino, sono sicuro che mi sorprenderà con qualcosa, perché ora avrò un sacco di tempo per vagare per boschetti, prati e radure lungo il fiume Morava».

GALLERIA



Tomáš, grazie per l’intervista e Le auguro tanto successo e gioia nella tua vita professionale e personale.

Cari amici, vi auguro una buona lettura, e non vi scordate:

Abbiate cura di voi,

vostra Marína

(Marína Hostačná)

Foto ©Tomáš Hulík

, ,

Caricatura di Marína:

©Viktor Csiba/©MHG AGENCY