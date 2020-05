Oltre 3.300 persone sono state private del passaporto slovacco dal 2010

Sale ancora il numero di slovacchi che hanno perso la cittadinanza del proprio paese a causa dei cambiamenti introdotti alla legge sulla cittadinanza dello Stato nel luglio 2010 che impedisce la doppia cittadinanza. Sono 3.324 le persone che hanno perso il passaporto slovacco fino ad ora (erano 3.200 in gennaio), avendo ricevuto la cittadinanza di un altro stato. Secondo le statistiche del ministero degli Interni slovacco, il provvedimento è entrato in vigore in particolare per quei cittadini che hanno acquisito la cittadinanza della Germania (776 persone, della Repubblica Ceca (764), dell’Austria (506), del Regno Unito (374), degli Stati Uniti (170) e dell’Ungheria (129). Sono 35 i cittadini slovacchi che hanno dovuto rinunciare al passaporto slovacco avendo preso quello italiano.

Foto cc by sa/BS