Situazione COVID-19 in Slovacchia: nessun nuovo caso, i positivi scendono a 275

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus Sars-Cov-19 è stato registrato in Slovacchia lunedì, e il numero totale di infettati rimane fermo a 1.495. Il bilancio delle vittime è ad oggi di 28 persone, tutte anziane, oltre la metù di loro erano ospiti di case di riposo a Pezinok (13) e Martin (3).

Questo è stato il terzo giorno con zero nuovi casi in Slovacchia in meno di due settimane. Sabato e domenica, inoltre, erano stati segnalati solo un nuovo caso di contagio al giorno, mentre venerdì erano 13 i casi di infezione registrati, dovuti a test di massa fatti nell’insediamento rom di Žehra, nel distretto di Spišská Nová Ves. Il decesso più recente per COVID-19 è stato venerdì 15 maggio. La mediana mobile giornaliera dei nuovi casi calcolata sui sette giorni è tornata a scendere a 3 dopo una momentanea ripresa.

Ieri sono stati effettuati più di 2000 test, domenica 971, sabato 2.476 e venerdì 4.084. Il numero complessivo di tamponi esaminati in Slovacchia dall’inizio della crisi sanitaria è di 145.474.

I guariti da COVID-19 salgono a 1.192, di cui 7 lunedì, 22 domenica e 12 sabato. I pazienti attualmente positivi al virus sono quindi 275, un numero in rapida discesa.

Al momento sono 106 pazienti ricoverati in ospedale, numero invariato rispetto a ieri, 18 dei quali hanno diagnosi di Covid. Sono tre i pazienti in terapia intensiva, nessuno attaccato a un ventilatore polmonare.

Di tutti i casi positivi, 755 sono donne e 740 maschi. Il maggior numero di infezioni riguarda persone di età compresa tra 25 e 34 anni.

Il maggior numero di pazienti si trova nella regione di Bratislava – 363 fino a lunedì, seguita dalla regione di Košice (256), dalla regione di Žilina (188) e dalla regione di Prešov (177). Un numero consistente di contagi (128) sono stati rilevati nei centri di quarantena statali, dove chi rientra dall’estero è obbligato a sostare fino all’effettuazione di un test per il coronavirus.

(La Redazione)

Foto CC0