Situazione dei voli in Slovacchia: Ryanair riprende a luglio, le altre compagnie anche prima

Il vettore low-cost Ryanair ha informato oggi la stampa sul fatto di prevedere di da e per l’aeroporto M.R. Štefánik di Bratislava dal mese di luglio 2020. In ogni caso, la compagnia irlandese ha in programma di riprendere solo il 40% circa dei suoi voli all’interno dell’intera rete europea, quindi anche i voli da e per Bratislava saranno ridotti. Sul suo sito web si possono comunque già acqustare i biglietti con partenza a luglio da Bratislava per destinazioni vacanziere come Burgas (Bulgaria), Paphos (Cipro), Corfù, Salonicco, Dublino, Alghero (Sardegna), Malaga, Maiorca (Spagna). Ci sono anche voli per Birmingham, Edimburgo, Londra-Stansted e Manchester.

Al momento, tuttavia, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in vigore dal 13 marzo, i voli civili sugli scali slovacchi sono vietati, tranne i voli di rimpatrio dall’estero di cittadini slovacchi. Sarà l’unità di crisi centrale a decidere quando saranno di nuovo consentiti i voli commerciali per e dalla Slovacchia. Al momento l’aeroporto è chiuso fino al 28 maggio, secondo il divieto emesso dal ministero dei Trasporti nei giorni scorsi e rinnovato ogni 14 giorni.

➡️Kedy budú povolené lety z Bratislavy?➡️Kedy začne z BTS lietať Ryanair, Wizz Air, flydubai a ďalší… Uverejnil používateľ

Quanto alle che operano su Bratislava, Wizz Air ha in programma voli dal 29 maggio, l’egiziana Air Cairo prevede due voli a settimana per Hurghada dal 2 giugno, flydubai conta di partire con i voli per Dubai dal 5 giugno. La compagnia aerea cipriota Cyprus Airways ha voli di linea da Bratislava per l’isola di Corfù dal 6 giugno, e voli per Larnaca (Cipro) e Rodi dal 9 giugno, la russa Pobeda prevede la ripresa del collegamento con Mosca dal 2 agosto, e la ceca Smartwings, che offre voli regolari verso destinazioni di vacanza durante la stagione estiva, ha modificato il suo programma con un piano di volo che parte dal 16 giugno per Antalya, Burgas, Heraklion e Rodi. Dalla seconda metà di giugno aggiungerà Larnaca, Zante, Katania, Corfù, Lamezia Terme e Palma di Maiorca.

(Red)

Foto FB/letiskobratislava