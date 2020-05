Bratislava virtuale: nuovi strumenti per la pianificazione territoriale

Un comodo tour virtuale della capitale della Slovacchia, ma anche un utile strumento per la pianificazione di progetti in materia di utilizzo del territorio.

Il Comune di Bratislava ha pubblicato le prime quattro applicazioni con che offrono una rappresentazione tridimensionale della città.

Come ha spiegato il sindaco Matúš Vallo, lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un portale completo che permetta di “catturare” lo stato della città negli ultimi anni e di comprenderne l’evoluzione.

La tecnologia MESH utilizzata per l’elaborazione delle mappe 3D del centro di Bratislava “non ha concorrenza all’interno del sistema informativo geografico (GIS) delle capitali circostanti ed è paragonabile solo al modello su Google Earth”, .

Il Comune prevede di ampliare il numero di applicazioni cartografiche disponibili per creare, entro due anni, un prodotto anche qualitativamente superiore rispetto a quello statunitense. Per il momento, saranno preparati una mappa tecnica della città e un piano di suddivisione in zone.

Le mappe sono state realizzate a titolo personale dai dipendenti del Municipio e rientrano nella pianificazione di nuovi progetti per un uso razionale del territorio, offrendo ad esempio la possibilità di monitorare la situazione del traffico in tempo reale, progettare sistemi anti-alluvione e barriere acustiche e mettere a punto piani per la disinfestazione dagli insetti.

In futuro, il Municipio di Bratislava sarà in grado di fornire autonomamente questa tipologia di servizi, senza dover ricorrere a fornitori esterni, spesso in condizioni sfavorevoli. Questo “ci aiuterà a risparmiare considerevoli fondi”, ha spiegato Lukáš Sojka, direttore della sezione IT del Comune di Bratislava.

(Paola Ferraris)

Foto: opendata.bratislava.sk