Le esezioni alla quarantena in Slovacchia da lunedì 18 maggio

Da oggi, lunedì 18 maggio, le esenzioni alla quarantena per chi arriva in Slovacchia si applicano ad altre categorie di persone, come gli operatori sanitari, badanti, gestori di terreni, persone che devono prendersi cura dei parenti, nonché lavoratori stagionali in agricoltura e industria alimentare, che non dovranno subire una quarantena obbligatoria se entrano nel paese dall’Austria e dalla Repubblica Ceca. La normativa, che è entrata in vigore dalle ore 7:00 del 18 maggio 2020, è stata il 15 maggio.

Rimangono esenti dalla quarantena le categorie di persone indicate nella prima normativa emessa all’inizio di aprile, tra cui gli autotrasportatori, le donne incinte, i portatori di gravi malattie, gli over 75 e i minori non accompagnati. Rimangono esentati dal rispetto della quarantena anche i diplomatici.

Da oggi le esenzioni dall’obbligo di isolamento (statale e domestico), che vengono prorogate, si applicheranno anche:

alle persone che hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica Slovacca e hanno un rapporto di lavoro, un accordo di lavoro a termine o un luogo di lavoro (ad esempio i lavoratori autonomi / SZČO) nel campo dell’assistenza sanitaria, infermieristica, nel settore della ricerca scientifica, si tratti di un dipendente del settore istruzione o lavoratore stagionale in agricoltura o nel settore alimentare, a una distanza di oltre 30 km dal più vicino valico di frontiera della Repubblica Slovacca, sul territorio della Repubblica Ceca o della Repubblica d’Austria, e sono titolari di un certificato del datore di lavoro. Queste persone sono obbligate a presentare un test negativo RT-PCR per la malattia COVID-19 non più vecchio di 96 ore al momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica Slovacca.

alle persone che vivono nella stessa famiglia con pendolari che hanno residenza permanente o temporanea in zone di frontiera, a condizione che attraversino il confine in loro compagnia (finora questo valeva solo per i figli di questi pendolari).

ai cittadini della Repubblica Slovacca che hanno una residenza permanente o temporanea nelle zone frontaliere di uno Stato limitrofo entro 30 km da un valico di frontiera aperto verso il territorio della Repubblica Slovacca, e le persone che vivono con loro nella stessa famiglia, purché attraversino il confine insieme.

per le persone che hanno lo status di studente di scuola primaria o secondaria o status di studente universitario a tempo pieno, non hanno raggiunto l’età di 26 anni e hanno una residenza permanente o temporanea nella Repubblica Slovacca e partecipano ad allenamento come membri a pieno titolo di un club sportivo nella Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria o Repubblica d’Austria, compreso un accompagnatore, e in possesso di un certificato in tal senso (ad esempio un certificato di appartenenza a una società sportiva).

alle persone che hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica Slovacca e forniscono cure urgenti ai familiari stretti nel territorio di uno stato vicino che non sono in grado di prendersi cura di se stessi. Una persona che attraversa così il confine della Repubblica Slovacca è obbligata a provare tramite un certificato la necessità di cure urgenti da parte di un medico di un familiare stretto, e presetnare una dichiarazione relativamente alla relazione familiare. I documenti devono essere tradotti in slovacco, a meno che non siano già in lingua ceca. Se la permanenza di queste persone in questi paesi supera le 24 ore, sono tenute a presentare un test negativo RT-PCR per COVID-19 non più vecchio di 96 ore quando entrano nel territorio della Repubblica Slovacca.

alle persone che hanno la residenza permanente o temporanea in uno degli Stati limitrofi della Repubblica Slovacca e attraversano il confine adducendo ragioni di cure urgenti per i familiari stretti nella Repubblica Slovacca che non sono indipendenti. Si ha l’obbligo di presetnare un certificato di cure urgenti da parte di un medico del familiare stretto e una dichiarazione solenne di relazione familiare. I documenti vanno tradotti in slovacco, a meno che non siano già redatti in lingua ceca. Queste persone per l’ingresso in Slovacchia devono presentare un test negativo RT-PCR per la malattia COVID-19 non più vecchio di 96 ore.

alle persone che hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica Slovacca e che gestiscono terreni situati nel territorio della Repubblica Ceca, Ungheria, Austria o Polonia, entro una distanza di 10 km dal confine di Stato. Lo stesso vale anche per le persone che hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica Ceca, Ungheria, Austria o Polonia e che gestiscono terreni nel territorio della Repubblica Slovacca entro una distanza di 10 km dal confine di Stato. Queste persone sono tenute a presentare al confine un documento in lingua slovacca comprovante il fatto dichiarato (es. certificato di proprietà o di locazione di terreni agricoli). Queste persone devono monitorare il proprio stato di salute e, in caso di qualsiasi segno di malattia respiratoria, devono informare senza indugio il proprio medico.

previa approvazione del ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Repubblica Slovacca per le persone che forniscono assistenza e manutenzione a macchine agricole e per il personale a bordo di macchine agricole e loro scorta nel periodo dall’1 giugno al 30 ottobre 2020.

Vedi della Repubblica Slovacca.

Tutte le altre persone non indicate nel documento di cui sopra dovranno sottostare all’obbligo di quarantena in centri statali designati fino a quando non vengono sottoposti a test per il virus Sars-Cov-2 e l’esame non risulta negativo. In quel caso possono continuare il proprio viaggio all’interno del paese presso la propria residenza o domicilio, dove dovrà comunque garantire il proseguimento della quarantena per i giorni rimanenti a rispettare 14 giorni complessivi di isolamento.

La Slovacchia ha prorogato i controlli alle frontiere interne all’area Schengen fino al 27 maggio 2020. Salvo ripensamenti, è possibile entrare nel paese solo attraverso una serie di valichi di frontiera designati.

Dal ministero degli Esteri che chi rimpatria in Slovacchia deve registrarsi entro le 72 ore precedenti al sito in modo da consentire alle autorità di preparare il suo arrivo, e il soggiorno presso un centro di quarantena possibilmente vicino alla sua residenza in Slovacchia.

Nei giorni scorsi si sono registrati, soprattutto alla frontiera con l’Austria, diversi casi di persone che hanno tentato di entrare in Slovacchia attraverso i campi, lontano dai valichi di frontiera ufficiali, proprio allo scopo di evitare la quarantena obbligatoria. In questo caso si rischia una multa fino a 300 euro, e si viene comunque portati in un centro di quarantena per fare tutta la trafila. Chi viola la quarantena obbligatoria è soggetto a una sanzione fino a un massimo di 1.659 euro. Se risulta positivo a COVID-19 rischia anche una denuncia per provocata diffusione di epidemia.

Il governo slovacco ha tuttavia iniziato oggi le prove per una applicazione mobile che dovrebbe consentire una “quarantena intelligente“. In questo caso, chi rientra dall’estero non sarà costretto a stazionare nei centri di quarantena fino a test Covid negativo, ma può recarsi presso la propria abitazione da dove verrà monitorato costantemente sulla propria presenza nel luogo designato per l’isolamento domiciliare.

