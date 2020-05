Andrea s’è perso… e non sa più tornare per la “Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia”

Oggi 17 maggio è la “Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia“. Per il consueto appuntamento con l’angolo della musica, assieme a Dany Di Dionisio, ormai nostro ospite stabile, questa settimana abbiamo selezionato la canzone “Andrea” di “Fabrizio De André“. Ma che c’entra, diranno i più sprovveduti. Vediamo il della sua famosa canzone, il suo senso, e capiremo il perché:

Lui disse – Mi basta mi basta che sia più profondo di me. Lui disse – Mi basta mi basta che sia più profondo di me.

Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese E Andrea l’ha perso, ha perso l’amore, la perla più rara E Andrea ha in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura.

Andrea s’è perso s’è perso e non sa tornare Andrea s’è perso s’è perso e non sa tornare Andrea aveva un amore, Riccioli neri Andrea aveva un dolore, Riccioli neri.

Fabrizio De André

De André ha fatto moltissime stupende canzoni contro la guerra e questa, fatta in collaborazione con il cantautore italiano”Massimo Bubola” è una di queste. Ma che c’entra con l’omofobia ? Ve lo spieghiamo subito utilizzando la bella interpretazione che “Gianni Zanirato” ha fatto sul sito

“Grande guerra (1914-18): Andrea viene “Ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia“. L’interpretazione più plausibile della canzone è che il soldato morto non sia Andrea ma il suo amato. Andrea è un nome utilizzato sia al maschile sia al femminile.

L’amore di Andrea, “riccioli neri”, muore combattendo per la propria patria e Andrea apprende la notizia leggendo la lettera con “la firma di re”.

Se analizziamo attentamente il testo, “Andrea l’ha perso, ha perso l’amore” indica che il ragazzo morto (il soldato) non è Andrea bensì il suo innamorato (i soldati-donna non c’erano ancora nell’esercito italiano), tesi confermata dal verbo che Fabrizio usa nel verso successivo, “Andrea ha “, quindi Andrea non è morto, ma vivo e soffre per la morte dell’amato (“s’è perso”).

Andrea disperato raggiunge un pozzo e dopo avervi gettato una ciocca dei riccioli neri, che il suo amore gli aveva lasciato prima di partire, si uccide buttandosi in fondo al pozzo per la disperazione.

“Il secchio gli disse – Signore il pozzo è profondo” De Andrè scrive “gli” (maschile) inoltre prosegue“Signore…” (maschile).

Per di più, seguendo un’altra tesi, e cioè che il soldato ucciso dalla mitraglia sia Andrea, come potrebbe questi se è già morto morire di nuovo gettandosi in fondo al pozzo?

Lo stesso Fabrizio durante il concerto tenuto al Teatro Smeraldo di Milano il 19/12/1992 affermerà che voleva parlare di un amore omosessuale:

«Questa canzone la dedichiamo a quelli che Platone chiamava, in modo addirittura poetico, i “figli della luna”; quelle persone che noi continuiamo a chiamare gay oppure, per una strana forma di compiacimento, diversi, se non addirittura culi. Ecco, mi fa piacere cantare questa canzone, che per altro è stata scritta per loro una dozzina di anni fa, così a luci accese, anche a dimostrare che oggi, almeno in Europa, si può essere semplicemente se stessi senza più bisogno di vergognarsene».