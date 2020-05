Procuratore chiede mandato di arresto per Kotleba nella causa per propaganda nazifascista

Il procuratore Tomáš Honz della Procura speciale oggi alla Corte penale specializzata (ŠTS) di valutare la possibilità di emettere un mandato di arresto contro il leader del Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) Marian Kotleba per la causa che vede il leader di estrema destra accusato di propaganda e sostegno al nazifascismo per aver usato la simbologia nazista in un evento pubblico. Honz chiede il mandato di arresto allo scopo di permettergli di proseguire la sua inchiesta. L’uomo politico infatti sfuggirebbe da tempo agli inviti di comparizione, giustificandosi con presunti impegni parlamentari. Secondo il procuratore, Kotleba non ha ripetutamente accettato la posta e non è stato possibile trovarlo al suo indirizzo.

Vista l’assenza di Kotleba e il suo diniego a che la corte potesse svolgere il procedimento penale in sua assenza, il giudice Ružena Sabová, la stessa che si occupa del processo per l’omicidio Kuciak, ha rinviato il processo al 28 e 29 maggio. I difensori di Kotleba obiettano che anche in quelle date il deputato dovrebbe essere presente a un’altra sessione parlamentare. Obiezione respinta.

Kotleba è sotto processo per avere distribuito in beneficienza a famiglie povere tre assegni del valore di 1.488 euro nel 2017, quando era governatore della Regione di Banská Bystrica. Secondo la procura speciale, il numero 1488 per gli estremisti di destra ha un preciso significato simbolico, in quanto combinazione dei numeri 14 (le del terrorista di destra David Lane) e 88 (“H” è l’ottava lettera dell’alfabeto, HH funge da acronimo per il saluto nazista ‘ ‘).

Lo scorso anno la Corte suprema ha rigettato una mozione della Procura generale per sciogliere il partito ĽSNS, presentata dal procuratore generale Jaromír Čižnár nel maggio 2017. Čižnár argomentava il fatto che la formazione di estrema destra fondata da Marian Kotleba sostiene un orientamento fascista e le sue azioni sono volte al rovesciamento dell’attuale regime democratico della Slovacchia. Il partito di Kotleba, apertamente xenofobo ed euroscettico, basa la sua retorica politica sugli slogan contro i rom, definiti fannulloni, sulla sua forte opposizione all’immigrazione, in special modo quella islamica, e si rifà ai ‘fasti’ dello Stato slovacco fascista guidato negli anni della seconda guerra mondiale dal presidente Jozef Tiso, giustiziato nel 1947 per tradimento ma considerato un eroe dai simpatizzanti di estrema destra. Nel febbraio di quest’anno ĽSNS è stato eletto per la seconda volta al Parlamento nazionale slovacco, con 17 deputati e quasi l’8% dei voti, una percentuale di poco sotto a quella del loro ingresso nella politica di Serie A nel 2016.

Nel novembre 2008 il ministero degli Interni abolì il precedente partito di Kotleba, Slovenská pospolitosť – Národná strana (Comunità slovacca – Partito nazionale) «attività che incitano all’odio e all’intolleranza etnica, razziale, religiosa e politica, perseguendo i suoi obiettivi attraverso azioni che contraddicono la Costituzione slovacca e le altre leggi». L’anno successivo, tuttavia, la Corte Suprema annullò la decisione ritenendo non sufficienti le ragioni per l’abolizione del partito.

