Concerto streaming domenica del violoncellista Jozef Lupták

L’Istituto slovacco a Roma invita a connettersi domenica 17 maggio dalle ore 20 per un concerto online del noto violoncellista slovacco Jozef Lupták. La diretta streaming del concerto si potrà seguire sulla pagina Facebook del “ ” oppure sulla pagine dell’ .

Domenica 17 maggio ore 20

Jozef Lupták

Live dalla Sinagoga di Šamorin /



Jozef Lupták è fondatore e direttore artistico del Festival Convergenze (Konvergencie). Diplomato al Conservatorio di Bratislava e laureato presso l’Accademia delle Arti dello Spettacolo a Bratislava, Lupták ha continuato gli studi presso la Royal Academy of Music a Londra (R. Cohen e) e presso il Banff Centre for Arts in Canada (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). Appartiene a quel gruppo di artisti che hanno plastmato lo spazio musicale e culturale in Slovacchia negli ultimi anni e per questo ha ricevuto numerosi riconoscimenti (Premio del Ministro della Cultura, Premio di Fric Kafenda). Ha realizzato numerose registrazioni in CD. Si esibisce regolarmente sui palchi concertistici di tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino alla Nuova Zelanda. Ambito violoncellista da camera, ha collaborato con diversi artisti e in ensemble di spicco (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendessohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet), ed anche con prestigiosi direttori d‘orchestra (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia). Tra i suoi collaboratori più frequenti sono i musicisti slovacchi I. Karško, M. Paľa, N. Skuta, B. Lenko e tanti altri. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento (master classses) in Italia, Ungheria, USA e Inghilterra e recentemente li organizza anche nell‘ambito del festival Convergenze in Slovacchia.

(Red)

Foto Martina Šimkovičová/

Festval Konvergencie