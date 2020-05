Noc literatúry 2020, quest’anno letture da ‘Lacci’ di Domenico Starnone

Come di consueto a maggio a Bratislava e in altre città della Slovacchia si svolge La Notte della Letteratura ( ), uno degli eventi più coinvolgenti per chi ama i libri e la lettura e occasione fondamentale per la presentazione di nuove uscite sul mercato letterario slovacco. La “Notte” promuove la migliore letteratura europea tradotta in slovacco, e l’evento è coordinato dal Centro Ceco di Cultura a Bratislava in collaborazione con le sezioni culturali delle maggiori ambasciate europee. Quest’anno, a causa della pandemia, l’evento si è dovuto giocoforza trasferire online. Questa volta la Notte si prolungherà nella realtà per dieci serate, dal 13 al 22 maggio, e riguarderà dieci ambasciate. Vi parteciperanno virtualmente le città di Banská Bystrica, Považská Bystrica, Modra, Košice, Nitra, Senec, Trnava, Kežmarok, Žilina, Zohor, Poprad, Levice, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Humenné, Nové Zámky e Levoča, oltre naturalmente alla capitale.

Per l’edizione 2020, la dodicesima, l’Italia sarà rappresentata dal romanzo Lacci di Domenico Starnone, scrittore vincitore del Premio Strega 2001 e finalista del Premio Campiello 2011. In Slovacchia il libro (con il titolo )è stato tradotto da Peter Bilý e pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Inaque. Il testo verrà letto dagli attori Lucia Hurajová e Marek Majeský.

La trasmissione online sarà effettuata sabato 16 maggio 2020, alle 19:00,

