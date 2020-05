Ieri è venuto a mancare Vittorio Luca, pioniere dell’autotrasporto italo-slovacco

Vittorio Luca di Cimadolmo (TV), fra qualche giorno avrebbe compiuto 63 anni. Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi famigliari, dei suoi collaboratori e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Autotrasportatore da sempre, come tutti in famiglia, sia per tradizione ma soprattutto per passione. Le aziende di trasporto che lo vedevano socio assieme ai suoi fratelli e alla sorella da anni collegano l’Italia all’est Europa, in particolar modo alla Slovacchia: dal 2006 operava qui in Slovacchia con una propria partecipata.

Instancabile: chi ha avuto il piacere di conoscerlo sa che nessun camion delle sue imprese, da sempre gestite a livello famigliare con amore e con passione, ha mai percorso più chilometri di quanti ne abbia percorsi lui…

Di poche parole, ma di molti fatti; un “veneto” di tempra oltre che di residenza.

Proprio un anno fa, di questa stagione, mi ha accompagnato nella sua amata terra per permettermi di acquistare degli asparagi fuori orario…

Abbiamo voluto ricordarlo con lo stesso messaggio postato su Facebook dalla nipote:

“Vogliamo ricordarti così con il tuo sorriso ci mancherai…



Ciao Vittorio …❤“

Loris Colusso,

le maestranze di Slovakia Group;

la redazione di Buongiorno Slovacchia,

gli amministratori e i dipendenti della Star Trans s.r.o.