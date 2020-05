Produzione industriale, crollo di oltre il 19% a marzo 2020

La produzione industriale della Slovacchia è diminuita nel mese di marzo del 19,6% su base annua, raggiungendo il livello più basso da maggio 2009, secondo quanto mostrano i dati pubblicati dall’Istituto di Statistica slovacco lunedì. Lo sviluppo negativo è stato influenzato in particolare da un calo della produzione manifatturiera del 21, 4%, in cui il settore dell’automobile ha una grossa fetta percentuale e del 10,4% per le fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata, mentre si è registrata una crescita delle attività estrattive e minerarie del 7,2%.

A febbraio la produzione industriale era diminuita dell’1,5%. Su base mensile, la produzione industriale di marzo è diminuita del 20,2% in confronto al valore di febbraio.

In un annuncio separato l’ufficio statistico ha riportato sempre per marzo un calo del 3,1% annuo della produzione del settore costruzioni, dopo un aumento del 7,6% nel mese precedente. Su base mensile, a valori destagionalizzati, la produzione edilizia si è ridotta del 6,5%.

