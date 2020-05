Le spese dei partiti politici per l’ultima campagna elettorale. Smer il più sprecone

Sono oltre 150 i partiti e movimenti politici in Slovacchia, la gran parte di loro poco o per niente attivi. Nei giorni scorsi il ministero degli Interni ha informato che nel corso del 2019 sono stati registrati in Slovacchia 9 nuovi partiti politici, e uno ha cessato di esistere, l’EDS (Európska demokratická strana) del connazionale Antonio Parziale. Pur non raggiungendo vette parlamentari, il partito aveva conquistato diversi sindaci e consiglieri comunali nel corso della sua esistenza.

Tra i nuovi soggetti politici del 2019 c’erano entità con nomi come Ne abbiamo abbastanza!, nato dalla protesta dei piccoli agricoltori, Dobrá voľba dell’ex ministro Drucker, Socialists.sk del politilogo Eduard Chmelár, Forum ungherese, Alleanza per la Slovacchia, Za ľudí dell’ex presidente della Repubblica Andrej Kiska, Movimento per il risorgimento slovacco (SHO) e Solidarietà comunitaria ungherese (MKÖ – MKS). Solo uno di questi è arrivato in Parlamento (Za ľudí) e altri due sono riusciti a superare il 3% dei voti a febbraio accedendo al finanziamento pubblico (Dobrá voľba e MKÖ – MKS).

Per chiedere la registrazione il comitato fondatore di un partito politico deve raccogliere almeno 10.000 firme da presentare al ministero degli Interni. Spesso si usa un modo più spiccio per farlo, ovvero acquistare un partito già esistente e rinominarlo. Un esempio in questo senso è il partito Sme Rodina che Boris Kollár ha preso già bell’e pronto prima delle elezioni del 2016, o il partito Vlasť che Štefan Harabin ha riciclato l’anno scorso per partecipare alle ultime elezioni parlamentari. Sono già in fase di valutazione presso il ministero alcune domande di registrazione, tra le quali due che si rifanno al Partito Pirata già esistente in altri paesi. Secondo i media ci sono anche 95 partiti che sono in una fase di pre-scioglimento.

Dall’anno scorso sono in vigore nuove regole per i partiti politici. Tra le altre cose, la legge stabilisce limiti minimi al numero di membri, impedisce l’acquisto di partiti già esistenti e regola la gestione delle donazioni. Inoltre, il nome di un partito o la sua abbreviazione non possono più contenere il nome o il cognome di una persona che il suo rappresentante legale o membro dell’organo statutario o del comitato fondatore.

A luglio dello scorso anno sono poi stati approvati limiti al finanziamento dei partiti, cambiamenti ai budget per le campagne elettorali e sanzioni per le violazioni. La normativa, promossa dalla coalizione di governo (Smer-SD, SNS e Most-Hid), approvata con procedura accelerata, stsabilisce che i partiti possano ricevere finanziamenti per 3,5 milioni di euro nel corso di una legislatura in forma di donazioni, prestiti e crediti, incluse le quote associative. Le sanzioni vengono aumentate e la somma massima di una quota associativa annuale che un partito politico può ricevere da un singolo membro viene stabilita in 10.000 euro.

Le spese dei partiti per l’ultima campagna elettorale

In aprile sono state pubblicate sul sito web del ministero dell’Interno le cifre spese dai partiti nell’ultima campagna per le elezioni parlamentari del 29 febbraio, in base alle dichiarazioni finali degli stessi. OĽaNO, vincitore delle elezioni parlamentari, ha speso quasi 2,5 milioni di euro, pari a 3,40 euro per ognuno dei 721.166 voti validi ricevuti. Al contrario, il partito Most-Híd che è stato fortemente bastonato dagli elettori, ha speso 1,75 milioni in totale pagando per ogni voto ricevuto 29,59 euro. Anche il Partito nazionale slovacco (SNS), bocciato alle elezioni dopo una legislatura al governo, ha pagato molto per ogni voto, più di 21 euro, per un investimento totale nella campagna di 1,93 milioni di euro.

Il partito socialdemocratico Smer-SD, all’opposizione dopo tre mandati al governo (due in diretta successione), ha speso 5,68 euro per voto, raggiungendo quasi i 3 milioni di euro per la propria campagna, cifra che è il limite massimo per le campagne elettorali. Il partito di Robert Fico, che ha ricevuto 527.172 voti validi, limitando i danni di un previsto crollo dopo l’omicidio di Ján Kuciak, ha dichiarato una spesa di 2.998.233,58 euro.

Il partito Sme Rodina, terzo arrivato dopo OĽaNO e Smer-SD, ha dichiarato una spesa per la sua campagna di 1,22 milioni di euro, pari a 5,14 euro per ciascuno dei 237.531 voti. La formazione liberale di Richard Sulík, Libertà e Solidarietà (SaS), ha speso 1,6 milioni di euro pagando ogni voto 8,69 euro, mentre il quarto membro del governo, il partito Za ľudí, ha speso 2,67 milioni di euro per 16,08 a voto.

L’altro partito all’opposizione, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) ha limitato la sua spesa sotto il milione (957mila euro), risultato il più parco tra i soggetti in Parlamento, e per ognuno dei quasi 230mila voti ha pagato 4,16 euro.

Tra i partiti che non sono riusciti ad arrivare in Parlamento ci sono anche Vlasť di Štefan Harabin, che ha speso 1,29 milioni di euro, Dobrá voľba con una spesa di 1,33 milioni, la Solidarietà comunitaria ungherese con poco più di un milione (1,048) e naturalmente la coalizione Progresívne Slovensko/Spolu (PS-Spolu) che ha investito ben 2,8 milioni nella campagna elettorale, cioè 14,06 euro a voto per ognuno dei 200.780 elettori.

(La Redazione)

Foto NR SR