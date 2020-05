CS 1945-004 emissione Bratislava: Stemma Cecoslovacchia con ramo di tiglio

Premessa, cenni storici

Non ci siamo sbagliati, sappiamo che manca la serie “Ramo di tiglio fiorito” che pubblicheremo in seguito, volevamo vedere se eravate attenti… scherziamo, ovviamente! Nel 1945 ci sono state emissioni a Košice, a Bratislava, a Londra, a Mosca e ovviamente a Praga. Abbiamo ritenuto dopo Košice di passare alle emissioni di Bratislava, per restare in territorio slovacco.

In questo abbiamo seguito “Příručka pro sběratele československých známek a celin” che riteniamo il più approfondito catalogo di tutti i francobolli cecoslovacchi in circolazione. Questo catalogo, guida, prende in considerazione i francobolli cecoslovacchi nei due periodi: 1918-1939 e 1945-1985. Anche questo catalogo, ormai reperibile sui negozi di antiquariato più che in quelli di filatelia dopo le emissioni di Košice passa a quella di Bratislava.

Ricordiamo che in quel tempo era appena finita la guerra, tutto si stava ripristinando, poste ed emissioni comprese.

La serie “Stemma della Cecoslovacchia con ramo di tiglio” era una serie di francobolli in bobina, ovvero stampati in rotoli in bobina, in particolare per la vendita in macchine distributrici.

Questa la serie di 9 diversi valori, di cui parliamo oggi, emessi in diverse date del 1945, come vedremo nel dettaglio:

CS 1945-004: “Stemma Cecoslovacchia con ramo di tiglio”

Caratteristiche:

Tutti i francobolli della serie riportano le stesse immagini, con colore diversificato e cioè: un “leone” alzato in piedi (con dita molto evidenziate e coda doppia) che ha rappresentato lo stemma ufficiale della Repubblica Cecoslovacca dal 1918 al 1939 e dal 1945 al 1961 (vedi immagine stemma tratta da ) e un ramo dell’albero di tiglio, con evidente la tipica infiorescenza (immagine ).

Dimensioni: 26 x 22 mm ;

; Dentellatura: non dentellato ;

; Metodo di stampa: fotoincisione.

Vediamo nel dettaglio i 9 valori (più una variante) in ordine di valore facciale:

Valore di 0,50 h (haléřů ovvero centesimi di corona cecoslovacca)

Data di emissione 30 maggio 1945;

Francobollo emesso in 12.594.000 copie di colore oliva nero.

Valore di 1 K (corona cecoslovacca)

Data di emissione 16 luglio 1945;

Francobollo emesso in 6.780.000 copie di colore porpora.

Valore di 1,50 K (corone cecoslovacche)

Data di emissione 30 maggio 1945;

Francobollo emesso in 13.171.800 copie di colore carminio.

Valore di 2 K (corone cecoslovacche)

Data di emissione 30 maggio 1945;

Francobollo emesso in 10.914.000 copie di colore blu scuro.

Valore di 2,40 K (corone cecoslovacche)

Data di emissione 1 dicembre 1945;

Francobollo emesso in 6.726.000 copie di colore rosso arancione.

Valore di 3 K (corone cecoslovacche)

Data di emissione 30 maggio 1945;

Francobollo emesso in 6.849.000 copie di colore marrone scuro.

Valore di 4 K (corone cecoslovacche)

Data di emissione 16 luglio 1945;

Francobollo emesso in 2.948.000 copie di colore verde-grigio scuro.

Valore di 6 K (corone cecoslovacche)

Data di emissione 30 maggio 1945;

Francobollo emesso in 6.171.000 copie di colore viola-blu scuro.

Valore di 10 K (corone cecoslovacche) – variante I

Data di emissione 16 luglio 1945;

Francobollo emesso in 2.158.000 copie di colore nero-grigio.

Valore di 10 K (corone cecoslovacche) – variante II

Data di emissione 16 luglio 1945;

Francobollo emesso in 2.158.000 copie di colore nero.

La differenza fra il Tipo I e il Tipo II sta nello “0” (zero) del valore facciale; come si vede dalla foto che segue (tratta da “ “): il Tipo I ha uno zero più largo, il Tipo II ha uno zero più stretto…

IL CATALOGO: CZECHOSLOVAKIA – 1945-004

L’ALBUM: CZECHOSLOVAKIA – 1945-004

Nei giorni a seguire i foglietti e le altre serie del 1945.

