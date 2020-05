Corte costituzionale, si dimette il giudice Mamojka. Su di lui sospetti di rapporti con Kočner

Il giudice della Corte costituzionale Mojmír Mamojka si è dalla sua funzione, e lascerà il posto il 31 maggio. Ufficialmente per raggiunti limiti di età e ragioni di salute, ma da giorni era sotto il fuoco incrociato di opposizione e media per i suoi presunti rapporti con Marian Kočner, l’uomo d’affari sotto processo per l’omicidio del giornalista Ján Kuciak e indagato per corruzione di giudici e una serie di crimini finanziari. Lo stesso presidente della Corte costituzionale Ivan Fiačan ha detto ieri di avere ricevuto diverse pressioni negli ultimi giorni per avviare un procedimento disciplinare contro il giudice Mamojka, ma ha chiarito che un’eventuale azione procedurale non può essere sollecitata da alcun intervento esterno, da chiunque provenga, ha affermato rivendicando la propria autonomia. Fiačan era in attesa di ulteriori informazioni dalle autorità di polizia che stanno indagando sul caso, ma per il momento non aveva trovato sospetti di illecite influenze nelle decisioni del membro della Corte.

Mamojka, 69 anni, già deputato al Parlamento nazionale per il partito Smer-SD (tra il 2006 e il 2016) e preside della facoltà di legge in diverse università, è ritenuto avere avuto stretti contatti con Marián Kočner. È uscito anche il suo nome tra i mille mila nomi evidenziati dalle trascrizioni dei messaggi scambiati dall’affarista attraverso l’applicazione Threema (ma anche WhatsApp), che mostrano quanto estesa fosse la ragnatela di relazioni criminali di Kočner. «Non è assolutamente vero», voi [media] «fate di tutto per creare dal nulla un rapporto stretto», ha detto Mamojka riguardo la sua presunta intimità con Kočner. L’ho conosciuto «23 o 24 anni fa quando ero membro del consiglio delle licenze radiotelevisive», e poi «a qualche evento sociale… in cui ero invitato per ragioni di protocollo, … e basta». C’è una bella differenza tra incontrarsi di frequente e vedere qui e là qualcuno e favorirlo in qualcosa, ha detto. Mamojka ha affermato che gli piacerebbe che anche i suoi colleghi fossero più obiettivi, lui con l’uomo d’affari non è mai andato a pranzo o in vacanza. L’unica cosa di cui mi si accusa è un unico messaggo in cui mi si chiede un parere legale, «che io ho rifiutato», e non ci fu alcun incontro, l’ho spiegato più volte. E ha ribadito come non possa avere favorito l’imprenditore: «Come giudice relatore [della Corte], ho proposto tre volte il rifiuto del ricorso presentato [dall’avvocato di Kočner] contro la detenzione preventiva». E in effetti la Corte costituzionale ha respinto le richieste di scarcerazione, come aveva fatto anche la Corte suprema, un altro consensso dove Kočner aveva “i suoi uomini”, in particolare la vicepresidente.

Quella comunicazione risalirebbe al giugno 2018, poche settimane prima dell’arresto di Kočner per l’affare delle cambiali contraffatte per diverse decine di milioni a carico di TV Markíza, un processo in cui è stato condannato a 19 anni. Nella comunicazione Kočner chiedeva a Mamojka un incontro per il 14 giugno, fatto che secondo il giudice non è mai avvenuto in quanto in quel periodo era a casa sua nella Slovacchia centrale citando come ragione una grave malattia della suocera. Una settimana dopo Kočner fu arrestato. Al tempo nessuno sospettava che lo spregiudicato imprenditore fosse il mandante dell’omicidio di Kuciak, né che aveva ordinato la sorveglianza di decine di giornalisti slovacchi; si sapeva soltanto che aveva minacciato il giovane reporter investigativo, ma che la denuncia di Kuciak era stata ignorata dalla polizia. A gennaio di quest’anno, nel processo Kuciak, l’ex membro del Servizio di intelligence slovacco Peter Tóth ha testimoniato che nell’estate del 2018 ha incontrato Mamojka e gli ha consegnato una busta contenente una copia di un ricorso che era stato presentato da Kočner alla Corte costituzionale. Mamojka ha negato queste affermazioni sostenendo che la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la mozione di Kočner sulla sua custodia cautelare. Tóth, molto vicino a Kočner, aveva organizzato per l’uomo d’affari la sorveglianza dei giornalisti, tra cui Ján Kuciak. Grazie a Tóth la polizia criminale è venuta in possesso del telefono cellulare di Kočner sul quale sono stati trovati migliaia di messaggi compromettenti scambiati in particolare con l’applicazione mobile Threema, che sono stati decrittati dagli esperti di Europol, svelando una fitta trama di ‘relazioni pericolose’ con giudici, procuratori, uomini d’affari e politici.

La presidente Zuzana Čaputová, che in quanto capo dello Stato nomina i giudici costituzionali scegliendo da una rosa votata dal Parlamento, ha appreso con favore la decisione di Mamojka, che aiuta a rappacificare gli animi e va «a beneficio della credibilità della magistratura», e si augura che il Parlamento voti al più presto nuovi nomi di candidati per reintegrare i membri della Corte costituzionale.

Peter Pellegrini, vice presidente del Parlamento e probabile futuro leader di Smer-SD, il che ha fatto nominare giudice costituzionale Mamojka, ha commentato le dimissioni dicendo che è una buona notizia come contributo per rafforzare la fiducia delle persone in un’istituzione come la Corte costituzionale, e questo passo inoltre consentirà a Mamojka di spiegare i sospetti del suo coinvolgimento. L’attuale leader Smer Robert Fico, che aveva difeso il giudice, si dispiace per la decisione di Mamojka e ha detto che evidentemente certe persone non sono in grado di resistere alle pressioni. Dall’opposizione reazioni di sollievo per l’uscita dalla Corte costituzionale di un giudice sul quale pendono sospetti così pesanti. Il partito del primo ministro, OĽaNO, ha dichiarato in una nota che un uomo come Mamojka «appositamente designato alla Corte costituzionale dal partito Smer» non avrebbe mai dovuto essere nominato alla Corte, e si aspetta che le autorità facciano presto luce sui sospetti emersi sulla sua figura.

(La Redazione)

Foto ustavnysud.sk