La Russia avrebbe tentato di avvelenare tre politici della Repubblica Ceca

L’ambasciata della Federazione Russa a Praga ha chiesto la scorta della polizia per uno dei suoi diplomatici, che aveva ricevuto alcune minacce dopo essere stato accusato dai media locali di essere coinvolto in un piano per avvelenare tre politici cechi, tra cui il sindaco della capitale, Zdenek Hrib. Il diplomatico, identificato come Andrei Konchakov, è accusato di essere in realtà un agente dell’intelligence russa e di essere arrivato in Repubblica Ceca due mesi fa con una valigia contenente della ricina, una sostanza che risulta letale anche in piccolissime quantità. La Russia, oltre a chiedere protezione per Konchakov, ha respinto tutte le accuse.

Della storia del presunto piano per avvelenare tre politici cechi si parla dalla fine di aprile, cioè da quando il settimanale investigativo ceco Respekt aveva pubblicato un’inchiesta che sosteneva che un agente russo fosse arrivato a Praga con l’obiettivo di avvelenare alcuni politici cechi che avevano in qualche maniera fatto arrabbiare la Russia. La Russia è stata più volte accusata di avvelenare e uccidere persone che considera nemiche, in patria ma anche all’estero.

Il 10 maggio il programma televisivo ceco 168 Ore aveva aggiunto che l’agente russo era Andrei Konchakov, il quale una volta atterrato a Praga era stato portato all’ambasciata russa, «da tempo considerata un centro nevralgico delle attività di spionaggio della Russia», il sito Radio Free Europe/Radio Liberty. Secondo 168 Ore, l’uomo che avrebbe portato Konchakov all’ambasciata sarebbe stato identificato dall’intelligence ceca come un agente segreto russo, Alexander A. […]

Foto: Praga. CC0