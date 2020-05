Ministro del Lavoro: crescita record della disoccupazione attesa a maggio

Secondo il ministro del Lavoro, Milan Krajniak (Sme Rodina), in Slovacchia ci si dovrà preparare a una crescita repentina della disoccupazione nei prossimi mesi, probabilmente il picco sarà a maggio, ha detto domenica in , citando ad esempio paesi come Austria e Stati Uniti che hanno visto un rialzo record nel tasso di disoccupazione in un solo mese, cose mai viste dai tempi della Grande Depressione. La Slovacchia non è un’isola felice in Europa, sarà toccata come gli altri paesi. Noi stiamo cercando di rallentare l’aumento della disoccupazione e preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro con misure di aiuto sociale, ha detto Krajniak.

Il ministro ha ricordato che l’occupazione a marzo è stata salvaguardata, con un dato della disoccupazione sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente, ma in aprile aumenterà notevolmente, come si vedrà dalle statistiche quando verranno pubblicate (nella seconda metà del mese), e maggio non sarà da meno, malgrado sarà il mese in cui si realizzeranno le maggiori riaperture delle attività economiche.

Il ministro ha avvertito che i centri per l’impiego hanno registrato molti licenziamenti, anche in massa, circa 5.000 persone a marzo e aprile, e altri che avranno effetto più avanti una volta scaduto il periodo di preavviso. Secondo Krajniak i responsabili dei centri per l’impiego locali sono stati sollecitati a comunicare con tutti i datori di lavoro su base individuale e cercare modi per aiutarli a mantenere la maggior quantità possibile di posti di lavoro.

(Red)

Foto upsvar.gov.sk:

un centro per l’impiego