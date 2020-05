Fitch rivede al ribasso il rating della Slovacchia: da A+ ad A con outlook stabile

Dopo il giudizio negativo dell’agenzia di rating Moody’s sul sistema bancario slovacco per la presenza di fattori di rischio quali l’indebitamento delle famiglie e la significativa dipendenza dell’economia slovacca dalle esportazioni, anche l’agenzia statunitense il rating della Slovacchia.

Il declassamento da A + ad A con prospettiva stabile riflette l’impatto del coronavirus sull’economia del Paese. Secondo gli analisti di Fitch, quest’anno il prodotto interno lordo dovrebbe scendere fino al 10%, il disavanzo pubblico raggiungerà il 7,7% del PIL, mentre il rapporto debito pubblico/PIL sarà pari al 59,9%. Si tratta di un livello di debito superiore alla soglia prevista dalla regola slovacca sul freno all’indebitamento (57% del PIL), ma Fitch ritiene improbabile l’applicazione di sanzioni a causa della natura straordinaria della crisi economica.

La domanda esterna sarà significativamente più debole e le restrizioni alle attività economiche determineranno un calo della domanda interna. Con il graduale allentamento delle misure restrittive dalla metà di maggio, Fitch prevede una ripresa dell’economia a partire dal secondo semestre di quest’anno, ancora piú marcata nel 2021 (+6,8%).

L’industria automobilistica, che rappresenta il 13% del PIL della Slovacchia e circa un quarto delle esportazioni, dopo l’interruzione forzata della produzione, sta riavviando gradualmente le attività, ma gli investimenti pianificati per l’espansione della capacità saranno soggetti alla generale incertezza della domanda estera e alla contrazione dei mercati di vendita.

Il governo ha annunciato misure di sostegno pari a circa il 6% del PIL, compreso il regime della cassa integrazione alla tedesca (Kurzarbeit) che ammonterà all’1,6% del PIL previsto per il 2020, mentre l’introduzione della tredicesima mensilità avrà un costo stimato dello 0,7% del PIL. Fitch prevede che quest’anno la contrazione economica si tradurrà in una diminuzione per le entrate statali del 10,5%, pari a 1,1 punti percentuali del PIL.

Il giudizio di Fitch puó essere visto come un avvertimento e, allo stesso tempo, una sfida per la Slovacchia, che dovrà attuare un piano credibile per consolidare le finanze pubbliche non appena sarà terminata la fase piú acuta dell’emergenza.

Il risanamento delle finanze pubbliche deve diventare “una questione di onore nazionale”, ha dichiarato a questo proposito il Ministro delle Finanze Eduard Heger (OĽaNO), che non ha risparmiato critiche alla gestione Smer del bilancio statale. Non sono state create riserve per i tempi difficili; al contrario si è accumulato un debito pubblico di quasi 25 miliardi di euro, pari ad oltre 8.000 euro pro-capite.

Ma ci sono anche buone notizie. Come ha ricordato il ministro Heger, la scorsa settimana sono stati emessi due buoni del tesoro con durata di 5 e 12 anni che hanno suscitato il forte interesse di quasi 500 investitori, a dimostrazione della fiducia nel governo slovacco. Si tratta del più grande prestito della Slovacchia fino ad oggi, pari a 4 miliardi di euro, e anche della più grande vendita di titoli di Stato nell’Europa centrale e orientale.

Fitch prevede che il settore bancario slovacco, ben capitalizzato, sarà in grado di resistere ampiamente alla crisi economica.

Per quanto riguarda la situazione politica, nonostante le differenze ideologiche tra i partner della nuova coalizione, l’agenzia di rating valuta positivamente il grado di stabilità del governo slovacco.

(Paola Ferraris)

Foto CC BY

Eduard Heger (Fb)