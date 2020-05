Acquisti online cresciuti del 25% in aprile in Slovacchia rispetto a marzo

Gli acquisti online degli slovacchi sono aumentati di quasi il 25% in aprile rispetto al mese di marzo, mostrando che buona parte dello shopping degi slovacchi è passato sul web mentre il paese e il mondo intero erano colpiti dalle misure restrittive contro la diffusione del coronavirus. È una analisi della società Home Credit a dirlo, considerando il numero di acquisti su internet tramite carta di credito o di debito.

Nello stesso mese è crollato, del 23%, il numero di prelievi di contante dagli sportelli automatici. Gli slovacchi hanno anche speso molto meno in aprile per viaggi, come per carburante e biglietti, praticamente il 60% in meno dell’anno precedente. Il numero complessivo di transazioni con denaro di plastica da POS ha subito una flessione dell’11% su base annua, a causa della chiusura di ristoranti, bar e della gran parte dei negozi, tranne gli alimentari e pochi altri.

