COVID-19: dodici nuovi casi in quattro giorni, due terzi degli infetti già guariti

Zero nuovi casi di infezione da coronavirus sono stati registrati domenica. Erano stati 2 i casi positivi sabato, zero venerdì e 10 quelli di giovedì 7 maggio. Il numero totale di contagi in Slovacchia è di 1.457, di cui al momento rimangono ancora positive 472 persone, un numero in forte calo negli ultimi giorni.

Domenica sono stati esaminati 786 tamponi naso-faringei, un numero piuttosto basso rispetto alla media delle ultime settimane. Il giorno prima erano stati 1.488 i test fatti, 3.910 quelli esaminati venerdì e 4.694 i tamponi sottoposti a esame giovedì. Complessivamente sono stati eseguiti in oltre due mesi 120.645 test.

La mediana mobile calcolata sugli ultimi sette giorni, che nei giorni scorsi indicava un calo del numero di nuovi casi di infezione a 4, è scesa ancora ieri al .

Finora 959 pazienti sono guariti, e 26 persone sono morte. Del numero totale delle vittime, da alcuni giorni invariato, 13 erano ospiti di una casa di riposo a Pezinok e altre 3 di una casa di riposo a Martin.

Sono ricoverati in ospedale 118 pazienti di cui 21 con positività confermata, mentre per gli altri si è in attesa degli esami. Sono 5 i pazienti in terapia intensiva, e uno è collegato al ventilatore polmonare.

Il maggior numero dei pazienti si trova nella regione di Bratislava, 361 fino a domenica, seguita dalla regione di Košice (237), dalla regione di Zilina (188) e dalla regione di Prešov (175). I contagi hanno riguardato in Slovacchia i due sessi in modo praticamente paritario: 735 sono femmine e 722 sono maschi.

(Red)

Foto CC0