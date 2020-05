I prezzi delle case hanno continuato a crescere nel 1° trimestre 2020

Il prezzo medio delle abitazioni nel primo trimestre 2020 è aumentato del 4,6% rispetto al trimestre precedente. Questo valore rappresenta la crescita trimestrale più alta dal 2008, secondo del dipartimento di statistica e ricerca della Banca centrale slovacca (NBS). Tra gennaio e marzo 2020 si è inoltre registrato un aumento del tasso di crescita su base annua, dal 6,4% all’8,6%. Secondo l’NBS la crisi causata dal coronavirus a fine marzo non si era ancora riflessa sui prezzi degli immobili. Il prezzo medio delle abitazioni nel primo trimestre del 2020 è aumentato di quasi 74 euro al metro quadrato rispetto ai tre mesi precedenti, toccando i 1.671 euro al metro quadro.

Anche gli aumenti su base annua sono stati tra i più alti mai registrati, dicono gli analisti, anche se sono rimasti sotto quelli del terzo trimestre 2019. Il prezzo medio degli appartamenti è aumentato di 87 euro al metro quadrato raggiungendo i 2.006 euro al metro, vale a dire il 4,5% in più su base trimestrale e il 9,7% su base annua. Gli aumenti hanno riguardato tutti i tipi di appartamenti tranne quelli più grandi. Il prezzo medio delle case è aumentato di quasi 32 euro al metro quadrato, arrivando a un costo di 1.264 euro al metro, il 2,6% in più del quarto trimestre 2019 e in aumento del 6,3% su base annua.

A livello regionale, quasi dappertutto si è registrata una crescita tranne nella regione di Prešov dove i prezzi delle abitazioni sono calati del 3,3% nel primo trimestre di quest’anno.

La regione di Banská Bystrica ha segrnato la crescita più elevata rispetto al precedente trimestre, del 12,1%; è seguita dalla regione di Žilina, 7,1%, e da quella di Košice, 5,5%. In termini assoluti il prezzo medio delle abitazioni è ancora più alto nella regione di Bratislava, dove un metro quadrato costa 2.231 euro, il 4,6% in più su base trimestrale.

Su base annua, tutte le regioni hanno mostrato aumenti, ma tre di loro hanno registrato una crescita a doppia cifra: Žilina con il 16,5%, Trenčin del 14,5% e Banská Bystrica con il 14,2%, dove i prezzi medi sono stati finora relativamente più bassi rispetto ad altre regioni.

(Red)

Foto CC0