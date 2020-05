Cecoslovacchia Terza Repubblica – 1945 (da oggi Catalogo e Album di francobolli PDF in omaggio)

Importante avviso a tutti i lettori della nostra rubrica di filatelia: da oggi 11 maggio 2020 incominceremo ad allegare al quotidiano alcune pagine sia del Catalogo sia quelle dell’Album “Domynex” – Cecoslovacchia 1945 – La Terza Repubblica”.

Di seguito l’immagine dell’Album (cliccare sull’immagine per scaricare il PDF relativo).

Le pagine sia del Catalogo che dell’Album sono in PDF stampabile. Abbiamo cercato di salvarle con una buona definizione, ma nel caso i nostri lettori avessero dei problemi ad aprirli o a stamparli è sufficiente una semplice mail a stamps@domynex.com con riportato il link del giorno per cui si richiede la pagina e riceveranno via mail la pagina in PDF ad alta risoluzione. Raccomandiamo a tutti che questa è una iniziativa editoriale per i lettori affezionati, quindi non richiedete fino a diversa nuova informazione l’annualità o l’album completo…

Di seguito l’immagine del Catalogo (cliccare sull’immagine per scaricare il PDF relativo).

Gli album e i cataloghi sono di proprietà della Domynex che li ha messi a disposizione gratuitamente esclusivamente per i nostri lettori.

Sia gli Album che i Cataloghi sono in lingua inglese. Le informazioni sono state verificate con il catalogo che è libero alla consultazione di tutti.

ISTRUZIONI per stampare un eccellente Catalogo e un bellissimo Album:

Scaricare il file e salvarlo;

Stampare la pagine del Catalogo su carta formato A4, preferibilmente di grammatura minimo 90 gr/m2 o superiore (sconsigliamo la stampa fronte retro se non si usa almeno i 100/120 gr/m2) /// Stampare le pagine dell’Album su carta di minimo 200 gr/m2 o superiore (praticamente un cartoncino leggero); per entrambi utilizzare carta bianca o panna, non usare carta nera in quanto le scritte sono state memorizzate in nero e scomparirebbero;

Per completare l’album applicare comuni taschine o finestrelle per francobolli di facile reperibilità in commercio (Hawid, Kanguro…) secondo i gusti: trasparenti o con fondo nero;

Per archiviare i fogli consigliamo di archiviarli in raccoglitori a 4 anelli per due semplici ragioni: prima perchè tengono più che due; seconda perché non è difficile reperire in una qualsiasi cartoleria un perforatore… e i cataloghi e gli album son fatti.

N.B.: i più esperti potrebbero stampare catalogo sulla pagina a sinistra (la prima retro copertina) e l’album sulla pagina destra, utilizzando, attenzione, un cartoncino di grammatura 220 gr/m2. Fare attenzione che i PDF sono tarati per la stampa separata di Catalogo ed Album: ma ovviamente si può fare come più si preferisce.

Domynex ha anche i cataloghi e gli album nella serie “professional” per fogli a 22 fori del tipo Marini, Airone o simili (27 x 29 cm). Non possiamo offrirli ai nostri lettori perché il formato non è compatibile con il PDF e il WordPress… oltretutto ci vorrebbe poi una stampante a colori di grande formato: abbiamo pertanto scelto di regalarvi il formato standard più semplice.

Oggi vi daremo in omaggio le due copertine, sia del catalogo che dell’album.

Questa iniziativa editoriale sperimentale parte dal 1945 e coprirà intanto il periodo della Terza Repubblica che va dal 4 aprile 1945 (prima emissione ufficiale di Košice) e per noi finisce il 25 febbraio 1948 (data di ascesa al potere del comunismo).

Non vi diciamo tutto subito ma vi lasciamo quella punta di curiosità, con la certezza che i filatelisti apprezzeranno il nostro sforzo e l’impegno di “Domynex”, con la speranza che nuovi appassionati incomincino a seguire questo hobby che non è solo piacere personale: è storia, è cultura…

Cari lettori quindi appuntamento alla prossima uscita di questa rubrica per scaricare la pagina successiva: Head of a Soviet soldier with a helmet (serie emessa da Košice, con il conflitto ancora in corso)…

A presto su questa rubrica, curata da Domynex

per info: stamps@domynex.com