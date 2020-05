Oggi 9 maggio 2020 foto del giorno a Bratislava – Krížna, 38

La foto del giorno di oggi è stata scattata alle ore 12:45 in Bratislava e precisamente al numero civico 38 di Krížna

Krížna, 38 è a Bratislava I, proprio davanti al ristorante italiano “U Taliana“…

La foto è stata scattata con fotocamera Samsung SM-N950F10 – Apertura F 2,4 – Lunghezza focale 6 – senza flash – ISO 25 – Tempo esposizione 1/212s.

A proposito di “U Taliana” (meglio conosciuto come “ “) ricordiamo che è il ristorante di Andrea Ena, situato a Bratislava I, nell’incrocio fra la Krížna e la Blumentálska.

Andrea Ena dal 2003 era già presente nella ristorazione italo-slovacca in quel di Ružomberok con la sua “U Taliana” (principalmente pizzeria). Ora in Bratislava “U Taliana” ovvero “ ” non è solo un ristorante, appena riapre visitatelo… e lo vedrete con i vostri occhi.

A proposito dei ristoranti, sia slovacchi che italiani, abbiamo notato che stanno pian piano , gradualmente, riaprendo. Attualmente molti funzionano solo per asporto, qualcuno che ha la terrazza esterna serve per asporto e i clienti si siedono fuori. Non sappiamo se questo è un atteggiamento giusto vista la pandemia ancora in atto, certo è che molti oggi erano in giro e molti ne abbiamo incontrati con le mascherine abbassate, alcuni proprio senza…

Anche noi oggi abbiamo bevuto una birra alla Koliba “Vajnorák” (sul laghetto di Vajnory, appena fuori Bratislava) sulla terrazza esterna, andandocela a prendere, facendo la fila distanziata muniti di mascherina… l’avevamo fatto perché “Gianni” doveva andare in bagno, ma niente da fare…:

birra “per asporto” SI,

bagno e ingresso all’interno NO…

Nei prossimi giorni faremo un giro per i locali italiani, per sapere come va, chi fa asporto e chi invece è ancora chiuso… il coronavirus ha dato un duro colpo a tanti: i ristoratori, a cui è andato il nostro pensiero più volte negli ultimi due mesi, sicuramente sono fra i più colpiti.

A loro va un augurio di poter riaprire in sicurezza quanto prima.

Ma torniamo sulla “foto del giorno“: non sappiamo se opera di qualche nostalgico, forse di qualche anziano che si ricorda ancora gli orrori della guerra, o magari ancor di più gli orrori dell’occupazione tedesca o del governo filo-nazista di monsignor Josef Tiso…

Anche oggi, come ieri dopo aver visto la foto della deposizione della corona di fiori, per la festa dell’8 maggio da parte della Presidente Zuzana Čaputová, dopo aver visto Andrea Ena con il suo eccezionale cartello “WELCOME BACK” eravamo indecisi… su quale foto pubblicare come foto del giorno: alla fine ha vinto la foto scattata oggi…

Quest’anno sono esattamente 75 anni, e non è poco. Certo, acqua passata, ma da non dimenticare, quindi la foto del giorno oggi la dedichiamo a questo balcone di Krížna, 38:

(Red)

Foto del giorno di L.C.