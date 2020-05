Oggi è l’8 maggio, la Giornata della Vittoria sul fascismo e della liberazione

Oggi 8 maggio, in Slovacchia e in Repubblica Ceca è festa nazionale quale Giornata della vittoria sul fascismo (Den víťazstva nad fašizmom) e della liberazione (oslobodenie). Proprio questa ultima parola stanotte illuminava il Castello di Bratislava a ricordarcelo, alternata da ombre e luci che si capiva rappresentassero soldati in azione…

Domani 9 maggio in tutto il mondo si celebra il 75° anniversario della fine della resa delle forze naziste e della conseguente fine della Seconda guerra mondiale in Europa.

Nell’articolo pubblicato su Buongiorno Slovacchia 2 anni fa, a cui reindirizziamo eventuali interessati per non ripeterci, la spiegazione storica dettagliata di questa Festa.

Nei giorni scorsi in varie rubriche abbiamo parlato della storia anteguerra. Riportiamo un video che riassume il periodo anteguerra e la dissoluzione dello stato cecoslovacco, nato dopo la fine dell’impero austroungarico a seguito della “Grande guerra”:

Ci pare utile pubblicare anche questo video, che ricorda l’insediamento a Praga di Reinhard Tristan Eugen Heydrich, avvenuto nella primavera del 1941, per nomina di Adolf Hitler quale governatore del Protettorato di Boemia e Moravia. Il video è uno spezzone del film “L’uomo dal cuore di ferro” (uscito nel 2017, diretto da Cédric Jimenez, tratto dall’omonimo romanzo di Laurent Binet con Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reynor e Mia Wasikowska:

La liberazione russa da Est, cominciando da Kalinov (primo paese liberato), Košice, Banská Bystrica e via, via: Skalica, Bratislava, Brno, Olomouc… e infine Praga, già in rivolta dal 5 maggio. La liberazione avvenne appunto fra l’8 e il 9 maggio 1945: a pace firmata.

Si può affermare che tutta la Slovacchia e la Moravia, nonché la stragrande parte della Boemia sono state liberate dalle forze armate dell’Unione Sovietica fatta eccezione per alcune parti del sud-ovest Boemia, liberate da altre truppe alleate provenienti da ovest.

La firma del trattato di pace degli alleati con, quello che rimaneva dello stato maggiore tedesco, avvenne a Berlino l’8 di maggio sera, ma per effetto del fuso orario a Mosca era già il giorno 9 (e per questo la festa internazionale per commemorare la fine della Seconda guerra mondiale è stata poi fissata al 9 maggio.

Nella foto: i residenti di Praga salutano il Maresciallo dell’Unione Sovietica “Ivan Konev“.

Prima di concludere vorremmo regalarvi alcune immagini di repertorio sulla liberazione di Bratislava

e sulla rivolta e liberazione di Praga:

Buon anniversario amici slovacchi, buon anniversario amici cechi

Oggi Buongiorno Slovacchia non esce nella versione quotidiana, ma come edizione speciale

Selena Colusso Vio

Foto: Castello by L.C.

“Ivan Konev” by Wikipedia