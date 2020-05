Frontiere Schengen della Slovacchia, controlli ancora differiti al 27 maggio

I controlli alle frontiere della Slovacchia interne all’Area Schengen, e quindi con la Repubblica Ceca, l’Ungheria, l’Austria e la Polonia, nonché negli aeroporti internazionali del paese, verranno prorogati fino al 27 maggio 2020. Il consiglio dei ministri di estendere i controlli sulla proposta del Ministro dell’interno Roman Mikulec nella riunione odierna. I controlli, istituiti per la prima volta l’8 aprile e poi differiti fino al 7 maggio prima di quest’ultima decisine, sono correlati alle misure adottate in relazione alla pandemia di Covid-19.

Come ha spiegato il primo ministro Igor Matovič, «La Slovacchia può aprire i suoi confini se la situazione dei contagi nei paesi circostanti non è favorevole come nel nostro paese». E al momento «la morbilità nei paesi circostanti è circa dieci volte superiore rispetto alla Slovacchia». I rappresentanti degli slovacchi che vivono all’estero, soprattutto in Repubblica Ceca, hanno fatto pressione sulle autorità slovacche e ceche per un allentamento graduale e significativo dei controlli alle frontiere tra i due paesi.

Oltre ai controlli, fino al 27 maggio sarà possibile attraversare solo con i paesi suindicati:

AUSTRIA 🇦🇹

Bratislava – Jarovce – Kittsee (autostrada)

Bratislava – Jarovce – Kittsee (vecchia strada)

Bratislava – Petržalka – Berg

Moravský Svätý Ján – Hohenau

UNGHERIA 🇭🇺

Bratislava Čunovo – Rajka (autostrada)

Medveďov – Vámosszabadi

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

Šiatorská Bukovinka – Salgótarján

Kráľ – Bánréve (anche per l’autotrasporto internazionale con carico o scarico in Repubblica Ceca e Polonia)

Milhosť – Tornyosnémeti (strada I / 17)

Milhosť – Tornyosnémeti road (strada R4)

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Hosťovce – Tornanádaska (dalle 6 alle 18 in entrambi i sensi per passeggeri e trasporto merci fino a 35q)

REPUBBLICA CECA 🇨🇿

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Makov – Bílá-Bumbálka

Horné Srnie – Brumov-Bylnice

Drietoma – Starý Hrozenkov

Moravské Lieskové – Strání

Lysá pod Makytou – Střelná

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Brodské – Břeclav (autostrada)

Holíč – Hodonín

Skalica – Sudoměřice (nuova strada)

POLONIA 🇵🇱

Trstená – Maid

Vyšný Komárnik – Barwinek

VALICHI DI FRONTIERA AEROPORTUALI ✈️

Aeroporto di Bratislava

Aeroporto di Košice

Aeroporto di Poprad

Aeroporto di Piešťany

Aeroporto di Sliač

Aeroporto di Žilina

Aeroporto di Prievidza

Aeroporto di Nitra

Aeroporto di Jasna

tutte le indicazioni aggiornate sugli ingressi nel paese per cittadini slovacci, stranieri e pendolari, e le misure di quarantena obbligatoria per chiunque mette piede nel territorio slovacco. Se una persona attraversa la frontiera interna della Repubblica Slovacca in altri luoghi commette un reato per il quale può essere inflitta un’ammenda fino a € 300.

