La polizia per stranieri riprende le attività, il sistema online riparte domenica sera

In seguito alla graduale mitigazione delle misure introdotte a causa della pandemia da coronavirus il dipartimento della polizia per stranieri e prolunga da lunedì prossimo l’orario di apertura al pubblico. Il ( ) verrà riavviato domenica 10 maggio alle 20:00.

Questi i nuovi orari:

Lunedi dalle 08:00 alle 14:00

Mercoledì dalle 08:00 alle 17:00

Venerdì dalle 08:00 alle 14:00.

Per il momento negli uffici della polizia per stranieri si svolgeranno solo le seguenti attività:

– ricezione delle domande per il rinnovo della residenza temporanea, per la concessione della residenza permanente a tempo indeterminato e per la concessione della residenza di lunga durata;

– registrazione della residenza dei cittadini SEE (Spazio economico europeo) e dei loro familiari;

– rilascio e attivazione dell’autenticatore per accedere alla casella postale per le comunicazioni con le autorità statali;

– atti connessi al rilascio di un permesso di soggiorno;

– atti connessi al cambio di datore di lavoro durante il soggiorno valido di stranieri;

– altre domande possono essere accettate solo per motivi meritevoli di particolare considerazione in base alla decisione del direttore della direzione competente della polizia di frontiera e per stranieri o dell’Ufficio di polizia di frontiera e per stranieri del Presidio del Corpo di polizia.

La polizia invita a prenotare online l’appuntamento prima di recarsi presso gli uffici di persona. Presso gli uffici sarà necessario rispettare le disposizioni anticoronavirus, ovvero distanziamento, mascherine e disinfezione delle mani o guanti monouso.

(Red)